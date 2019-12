„Black Friday” – az olasz sportnapilap „rasszista” címlapja miatt vinnyognak a libsik

Még az európai rasszizmusellenes szervezet (FARE) is megszólalt az ügyben.

„Black Friday” felirattal a címlapon jelent meg csütörtök reggel az egyik olasz sportnapilap, a Corriere dello Sport legfrissebb száma – szúrta ki a Nemzeti Sport Online.

Az újság címlapján két színes bőrű játékos, Romelu Lukaku (Inter) és Chris Smalling (AS Roma) látható annak apropóján, hogy péntek este a klubjaik egymás ellen lépnek pályára az olasz labdarúgó-bajnokságban.

A Corriere dello Sport csütörtöki címlapja

A Nemzeti Sport Online cikke megjegyzi, hogy az olasz futballban különösen érzékeny téma a „rasszizmus”, hiszen a közelmúltban több, ehhez kapcsolódó botrány is kitört a bajnoki mérkőzéseken. Az olasz lap ehhez képest jelent meg az elsőre igencsak meghökkentő „Black Friday” címlappal, ám a mellé írt szöveg árnyalja a képet.

A Corriere dello Sport a cím után azzal folytatja, hogy Lukaku, valamint Smalling is a nyáron érkezett az új klubjához, ráadásul mind a ketten a Manchester Unitedból. Ezen felül rendkívül fontos tagjává váltak az új egyesületüknek, valamint jóval előrébb tart velük az Inter és a Roma, mint a legutóbbi idényben. Kiemelik továbbá, hogy Lukaku és Smalling is sokat küzd a rasszizmus ellen.

Az olvasók véleménye ennek ellenére is alaposan megoszlik a hozzászólások alapján. Valaki a szövegkörnyezettől függetlenül is kifejezetten erős, botrányos címnek tartja a „Black Friday” megnevezést, mások egyszerűen olvasócsalogató címként emlegetik, de vannak olyanok is, akik teljesen ártalmatlannak tartják.

Az európai rasszizmusellenes szervezet (FARE) sem ment el szó nélkül az olasz sportnapilap címadása mellett.

A média táplálja a rasszizmust nap mint nap

– így jelent meg egy bejegyzés a szervezet oldalán.

A Serie A-ban visszatérő probléma a „rasszizmus”: az elmúlt időszakban többek között Romelu Lukaku és a Bresciában futballozó Mario Balotelli is azt nyilatkozta, inzultálták a lelátóról mérkőzés közben. Múlt héten mind a 20 olasz élvonalbeli klub aláírta azt a nyílt levelet, amelyben deklarálják a közös szándékot a „rasszizmus” visszaszorítására.