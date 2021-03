Biden „túl elfoglalt”, hogy a Putyin által kért nyílt vitában részt vegyen

Vlagyimir Putyin egy előre meg nem írt, nyílt vitát kért Joe Bidentől, hogy megvédhesse magát, miután utóbbi az ABC News műsorában kijelentette, hogy Putyin „egy gyilkos” – írta a Russia Today.

A műsorban Biden emlékeztette Putyint, hogy komoly következményei lesznek, ha bizonyítékot találnak arra, hogy beleszólt az amerikai választásba.

Putyin válaszul jó egészséget kívánt neki, majd hozzátette, hogy reméli, Biden felhagy azzal, hogy a saját hibáit másokra vetíti ki.

Emellett felszólította az amerikai elnököt, hogy egy élő vitában beszéljék meg nézeteltéréseiket, „halogatás nélkül, közvetlenül egymással szemben”, ahelyett hogy oda-vissza passzolgatják a labdát.

Russian President Vladimir Putin has wished Joe Biden well after the US leader called him a ‘killer’ and promised that Moscow would ‘pay the price’ for interfering in the 2020 US elections.

MORE: https://t.co/5XUR8lzXE1 pic.twitter.com/Hr8lPmKZBF

— RT (@RT_com) March 18, 2021