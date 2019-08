Beperelték a leghíresebb berlini fiúkórust, mert nem vesznek fel nőket

Hát, a mai világban minden előfordulhat már.

Hátrányos nemi megkülönböztetéssel vádolnak Németországban egy ötszáz éves fiúkórust, amiért nem akarnak felvenni egy lányt maguk közé. Egy berlini anya perre megy, mert annyira felháborodott azon, hogy a kilencéves lányát nem vették fel. Döntését azzal indokolta a nő, hogy a zenei intézet nem követi a modern világ történéseit, és felháborítja, hogy egy fiúkórusnak nem lehet női tagja. A szülő szerint az énekescsoport vezetése által hozott döntések, melyek szerint csak fiúk lehetnek a kórus tagjai, megsértik a német alkotmányt, a lányát pedig hátrányosan megkülönböztették, nem teljesülnek a nemi egyenlőség feltételei.

Fotó: AFP

A nemzetközi szinten is ismert berlini csoport 554 éves története során egyszer sem vett fel lányokat, azonban működik egy lánykórusuk is, oda szeretettel várták a pereskedni óhajtó asszony gyerekét. A nő azonban még mindig fel van háborodva, szerinte nem ugyanabban a súlycsoportban mozog a két kórus. A német sajtó nem hozta nyilvánosságra vitás család nevét, azonban azt megjegyezték, hogy a kórusnak a világhírű Felix Mendelsohn is tagja volt, ő tette igazán híressé.

Az esetből botrány lett, így megszólalt a kórus igazgatója is, aki elmondta, nem teljesen amiatt utasították el a lányt, mert a gyengébbik nemhez tartozik, ha kimagasló tehetség lett volna és nagyon szorgalmasnak tűnt volna, akkor még az is lehet, hogy befogadták volna.

A művészi szabadság lehetővé teszi, hogy azt vegyünk fel, akit akarunk. El kell fogadni, hogy a férfiak és a nők hangja különbözik, ez színtiszta anatómia

– mondta a kórusvezető.