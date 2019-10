Apja harcol a 7 éves fiáért, hogy megmentse a kasztrálástól

Az esküdtek kiválasztásával kezdődött meg az a bírósági eljárás, melyben egy apa megpróbálja megakadályozni ex-feleségét abban, hogy hétéves kisfiát „lánnyá” operáltassa.

A texasi Jeffrey Younger a bíróságon harcol, hogy megvédje fiát, James-t a nemi terápiától és a kémiai kasztrációtól. Volt felesége, Anne Georgulas megpróbálja a kis James normális fejlődését megváltoztatni. Younger közös döntéshozatalt kér Georgulas-szal a gyermek pszichiátriai védelme érdekében.

Egy másik bíróság korábban úgy határozott, hogy az apának, Youngernek és az anyának, Georgulasnak meg kell állapodnia az orvosi döntésekről, az iskolai ügyekről és minden egyéb, Jamesre és ikertestvérére, Jude-ra vonatkozó döntésről.

Georgulas – aki egyébként gyermekgyógyász – kizárólagos hatáskörrel rendelkezik James pszichiátriai ellátásáért. Ez a tárgyalás Jeffrey Younger utolsó esélye a fia megmentésére. Az esküdtek kiválasztását követően a per elkezdődhet. A hasonló családi ügyeket általában az esküdtszék nem hallgatja meg, Texasban is csak ritkán.

Úgy tűnik, hogy Kim Cooks az ügy bírája támogatja a családjogot. Az esettel kapcsolatos tudatosság növelésére létrehozott közösségi oldal szerint Younger azt állítja, hogy Cooks bíró a tetteivel világossá tette, hogy precedenst akar teremteni a gyereknevelés úgynevezett „modern technikái” ellen.

James anyja három éves korában kezdte mondogatni a kisfiúnak, hogy ő valójában lány. Az óvodás fiú ötödik születésnapi partiján „coming out” partit is rendezett, majd lányként jegyezte be az iskolába, a Luna-nevet adva szerencsétlen gyermeknek. Lányként öltöztette fel, és az iskolában is csak a lányok vécéjét használhatta a kissrác. Amikor James az apja mellett van, normálisan, fiúként öltözködik, rendes nevét használja, és úgy viselkedik, mint egy tipikus hétéves kisgyerek.

Korábban a bíróság egyébként megtiltotta az apának, hogy beszéljen a saját fiával a neméről.

A fiú anyja megpróbálta Jamest az egyik gender-klinikába is felvetetni, hogy részt vegyen a „nemváltó terápián”, egy olyan programban, amelyben évekig pubertásgátlókkal kezelték volna. A klinika szerencsére nem fogadta be a fiút a programba, mert az apja nem volt hajlandó részt venni ebben a gyermekbántalmazással felérő őrültségben.