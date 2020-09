Antifasiszták meglőttek két járőrt, majd elzárták a kórház bejáratait, hogy biztosan kivérezzenek

A Los Angeles megyében található Compton városában egy helyi antifasiszta rajtaütött egy rendőrautóban ülő két járőrön: a tettes úgy közelítette meg a rendőrautót, mintha csak elsétálna mellette, ám az utolsó pillanatban fegyvert rántott, és

az egész tárat beleeresztette az autóban ülő 31 éves női és 24 éves férfi járőrre.

Előbbi egy hat éves kisfiú édesanyja.

Az elkövető a bűntett után elmenekült, jelenleg a rendőrség üldözi.

Update: The gunman walked up on the deputies and opened fire without warning or provocation. pic.twitter.com/cBQjyKkoxJ

— LA County Sheriffs (@LASDHQ) September 13, 2020