A WHO szerint is a járvány terjedésének elnyújtása a legjobb taktika

2020.03.26. 16:45

Bár a magyar ellenzék szerint sok millió teszteléssel és kijárási tilalommal lehetne megakadályozni a járvány terjedését, érdekes módon az európai járványügyi szakemberek után most a WHO európai igazgatója is azt állította, hogy a járványt nem lehet elkerülni, a terjedését kell elnyújtani, hogy az egészségügyi ellátórendszerek nem omoljanak össze a hirtelen terheléstől. Jé, véletlenül pont ezt mondja a magyar kormány is...