A rendőrök vegzálása már nem menő, most a börtönöket szüntetnék meg

Épphogy felszámolták Seattle-ben az anarchisták által kialakított autonóm zónát, máris megvan az új ügy, amiért utcára lehet majd vonulni. Az amerikai nagyváros King megyében található, ahol a helyi döntéshozók most azt találták ki, hogy bezáratják börtönöket.

A City Journal című lap egyik szerkesztője, Christopher F. Rufo Twitter-oldalán hozott nyilvánosságra egy e-mailt, amelyben arról értekeznek, hogy bezárják Seattle-ben a megyei büntetés-végrehajtó intézetet, illetve csökkentik a fiatal és felnőtt fogvatartottak számát. A terv szerint a kiskorúak börtönében 2025-re különböző programoknak adnának otthont. Rufo szerint a lépés a megyei börtön befogadóképességét 60 százalékkal csökkentené.

SCOOP: King County Executive Dow Constantine plans to close the county jail in downtown Seattle—and build no new facilities to replace it.

I've obtained a leaked email outlining the plan. 👇 pic.twitter.com/2AxztsTIHu

