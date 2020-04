A magyar családpolitikát éltetik a norvég médiában

Korrekt beszámolót közölt a magyar családpolitikai intézkedések pozitív eredményéről a Resett.no norvég online újság, amelyben felidézik Novák Katalin család- és ifjúságügyi államtitkár Twitter-bejegyzését. A poszt felsorolja azokat az adatokat, amelyek pozitív változást hoztak a magyar demográfiában 2020 első két hónapjában az előző év hasonló időszakához képest:

A Resett ezzel kapcsolatban felidézte, hogy 2019-ben milyen éles hangon támadta Annika Strandhäll svéd szociális miniszter (aki azóta férje öngyilkosságát követően visszavonult) a magyar kormány családpolitikai intézkedéseit, amikor azokat a náci Németország népesedéspolitikájával állította párhuzamba.

A lap cikke azt írja, hogy láthatóan sikeres volt az a politika, amely a népességcsökkenést nem a bevándorlás fokozásával, hanem a magyar gyermekvállalási kedv erősítésével igyekezett megállítani.

Good news! Compared to the same period last year, in the first two months of 2020:

- Twice as many marriages were concluded

- 8,8% more children were born

- Fertility rate increased by 8,4% (from 1,43 to 1,55)

- Number of abortions dropped by more than a third #FamilyFirst pic.twitter.com/bnpsRMLO1Q

— Katalin Novák (@KatalinNovakMP) April 24, 2020