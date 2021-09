A franciák 39 százaléka hiszi, hogy az iszlám lesz Franciaország legnagyobb vallása

A Harris Interactive által készített „Heart of the French” (A franciák szíve) felmérésből kiderül, hogy a franciák 39 százaléka úgy véli, hogy a jövőben az iszlám lesz a legnagyobb vallás Franciaországban.

A franciák 72 százaléka ugyanakkor attól tart, hogy

ha az iszlám lesz az ország legnagyobb vallása, Franciaország elveszíti történelmi identitását.

A katolikusok körében a legnagyobb az aggodalom, 83 százalékuk gondolja így, de a protestánsok és a nem vallásosak 67-67 százaléka is így vélekedik.

A muszlimok ugyanakkor ezt nem így látják, csupán 17 százalékuk mondta azt, hogy Franciaország bármit is elveszítene azzal, ha az iszlám vallás ennyire előretörne.

Egy, az Ifop által 2019-ben elkészített felmérés szerint a franciák közel kétharmada, vagyis 61 százaléka vélte úgy, hogy az iszlám „összeegyeztethetetlen a francia társadalom értékeivel”. Ebben a felmérésben az is kiderült, hogy a francia társadalom a Marine Le Pen által vezetett Nemzeti Tömörülést (RN) látja a legalkalmasabb pártnak az iszlamizáció kihívásainak kezelésére.

Poll: 61 Per Cent of French Say Islam ‘Incompatible’ with Society https://t.co/QHCOYvB6wr

— Breitbart London (@BreitbartLondon) October 30, 2019