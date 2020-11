6000 halott után Svédország rájött, hogy szigorítani kéne

Svédország az eddigiek után további három régióban – Halland, Jönköping és Örebro – is helyi koronavírus-intézkedéseket vezet be. Ez azt jelenti, hogy Svédország 21 régiójából nyolcra vonatkoznak a helyi korlátozások, többek között Stockholm, Uppsala, Skåne, Västra Götaland és Östergötland térségére is – jelentette be kedden Stefan Löfven svéd miniszterelnök, Lena Hallengren egészségügyi miniszter és Johan Carlson, a Közegészségügyi Ügynökség főigazgatója.