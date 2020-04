Újranyit az IKEA

Május 5-től már nem csak online lesznek elérhetőek a bútorok.

Az IKEA március 21-én zárta be kapuit, azóta csak az online felületén keresztül lehetett rendelni üzleteikből. Más szolgáltatásaikat is leállították, bútor-összeszerelést például a megbeszélt és kifizetett időpontok ellenére sem vállaltak, erről viszont már csak később tájékoztatták a vásárlókat. Az online vásárlás sem működött túl jól, még a szinte lehetetlennek tűnő éjféli vagy hajnali időpontokban sem sikerült rendelni oldalaikról, mert azok annyira túltelítettek voltak. Nem tudni, hogy a rosszul működő rendszerük vagy egyéb okok miatt, de most újra megnyitják üzleteiket: áruházaik május 5-től mindennap 9:00 és 15:00 óra között, a kormányzati előírásoknak megfelelően lesznek nyitva – közölte az áruház.

Az üzletek csak a biztonsági előírások betartásával látogathatóak. Az áruházak több pontján kézfertőtlenítőket helyeztek ki, a vásárlóknak pedig be kell tartaniuk az egymás közötti 2 méteres távolságtartást. Egyszerre egy üzletben csak 500 fő tartózkodhat. A maszkok vagy valamilyen, arcot eltakaró kendők viselete pedig kötelező lesz az üzletek területén.