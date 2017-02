Zene helyett birkabégetést sugároznak egy szíriai rádióban

IDLÍB, 8:28

Zene helyett állatok és madarak hangja hallható egy szíriai rádióban. Mi több, birkabégetést és madárcsicsergést is sugároznak az adásban, amióta az Idlíb tartományt ellenőrző dzsihadisták teljes egészében betiltották a zene hallgatást.

Meg akarom védeni a rádiómat, és senkit sem akarok feldühíteni"

- mondta a Radio Fresh igazgatója, Raed Faresz telefonon a dpa hírügynökségnek.

A Radio Fresh a dalok szövegét leadja, de a zenét nem. Helyette a napszaktól függően különböző állati zajok hallhatók: reggel madárcsicsergés, délután birkabégetés és kecskemekegés, este pedig békabrekegés és bogarak hangja. A 44 éves Faresz elmondta: a fura állati hangokat az iszlamisták könyörtelen jogértelmezésével szembeni "ellenállás" egyik formájának tekinti.

Az északnyugat-szíriai tartomány nagy része iszlamista szélsőségesek, közöttük az al-Kaida terrorszervezettel kapcsolatban álló Fatah es-Sám Front, a korábbi an-Nuszra Front kezén van. Amikor a fegyveresek megszállták a tartományt, figyelmeztették Fareszt, hogy le kell állítania a zenét és a női műsorvezetők szerepeltetését a rádióban. Először az Iszlám Állam terrorszervezet fegyveresei foglalták el a tartományt, később pedig a Fatah es-Sám Front, és ők is megismételték a figyelmeztetést.

Nem szeretnek bennünket, mert mindenkit bírálunk - mondta Faresz a rádió hír- és beszélgetős műsorairól. Ötször támadtak rám. Szerencsére még mindig élek - mondta nevetve.

Fotó: AFP

A legsúlyosabb merényletet három éve követték el ellene, akkor az ISIS fegyveresei rálőttek, amikor hazafelé tartott. Két golyó találta el a vállán, a harmadik a tüdejét:

nehéz az élet Idlíbben, ahol tucatnyi iszlamista csoport vetette meg a lábát, akik naponta új törvényeket adnak ki."

"Az ő szabályaik szerint meg kellett változtatnunk a hírműsoraikban leadott zenét. Először a londoni Big Ben óraütéseire cseréltük le a zenét. Háborús országban élünk, ezért most aknarobbanások és süvítő gránátok hangját játsszuk le a hírblokk elején és szívdobbanás hangjával fejezzük be a híreket" - tette hozzá. Az iszlamisták még azt is megparancsolták Faresznek, hogy férfiakkal váltsa fel a rádió 28 női munkatársát.

Nem menesztettem őket. Kitaláltuk, hogy számítógépes programmal megváltoztatjuk a hangjukat, hogy úgy szóljon, mintha férfiak lennének"

- mondta az igazgató. Majd hozzátette: Inkább úgy hangzik most, mintha robotok beszélnének.