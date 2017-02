Zavargások törtek ki Stockholmban, egy többségében migránsok lakta negyedben

STOCKHOLM, 12:58

Éjfél után sikerült visszaállítani a rendet. A rendőrség nyomozást indított a zavargások kapcsán.

A randalírozók autókat gyújtottak fel, üzleteket fosztottak ki és kövekkel dobálták a rendőröket a Rinkeby negyedben – írja az RT.

A rendőrök őrizetbe vettek egy személyt a környéken, akit kábítószerrel kapcsolatos bűncselekménnyel gyanúsítanak. A zavargások ezt követően törtek ki, de éjfél után sikerült helyreállítani a rendet.

What have you been smoking @carlbildt How can you ignore The obvius facts? #lastnightinsweden #Rinkeby pic.twitter.com/VuE1lKmIFq