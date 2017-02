Vad pletykák kaptak szárnyra Demeter Mártáról

Mint ismert, a képviselőnő kedden bejelentette, hogy kilép az MSZP-ből és elhagyja a párt parlamenti frakcióját is. Egyes MSZP-s képviselők tudni vélik az okokat...

Az MSZP emlékezteti Demeter Mártát, hogy parlamenti mandátumát az MSZP szavazóitól kapta, így ez a felhatalmazás csupán a szocialista frakcióban betöltött képviselői helyre vonatkozik – állt a párt tegnapi közleményében.

Fotó: MTVA - Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

"Demeter Mártának ezért vissza kell adnia parlamenti képviselői helyét, hogy azt a választók akaratának megfelelően továbbra is egy MSZP-s politikus tölthesse be. Bízunk benne, hogy egykori képviselőtársunk megfontolja ezt a körülményt és tiszteli annyira a választók akaratát, hogy a tőlük kapott felelősségteljes megbízatással együtt a parlamenti mandátumáról is lemond" – írta az MSZP keddi közleményében.

Úgy tudni, hogy a képviselő írásban mondott le, nem szólt senkinek, egyelőre nem nyilatkozik a távozás okáról.

Fotó: MTVA - Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

Szocialista politikusok között elterjedt a hír, hogy a képviselő a Jobbik-frakciójába ülne át, amint letelik az a hat hónap, ami után erre jogi lehetősége lesz.

Szabó Gábor jobbikos pártigazgató szerint semmilyen tárgyalást nem folytattak erről a képviselővel – írta a Magyar Idők.