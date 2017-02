Szaúdi hercegnő: Trump nem muszlimellenes

BERLIN, 23:28

A szaúdi hercegnő szerint a muszlimellenes hisztériát a média gyártotta és a tények helyett a hírverés került a központba.

A világsajtó meglepődött azon, hogy az amerikai elnök átmeneti utazási tilalmából kimaradt Szaúd-Arábia, amit a 2011-es amerikai terrortámadás elkövetésével vádoltak korábban. A német csatorna ezért interjút készített a disszidált királyi családtaggal, aki többször is szembeszállt országa iránymutatásával és társadalmi előírásaival. Basma bin Szaúd évek óta Londonban él.

A hercegnő a Deutsche Wellének adott exkluzív interjújában megvédte Donald Trump beutazási tilalomról szóló rendeletét. Őt nem lepte meg Trump döntése, hiszen az elnök már az első naptól fogva a bevándorlás visszaszorításával és a terrorveszély radikális csökkentésével kampányolt. Basma bin Szaúd szerint az amerikai elnök az országokat is jól választotta ki, hiszen mindegyikük fontos szerepet játszik a bevándorlás, a terrorizmus és a nemzetbiztonsági rizikók szempontjából. Úgy véli, hogy Szaúd-Arábia azért nem szerepel a listán, mert utoljára tizenöt évvel ezelőtt, a 9/11-vádak után mutogattak rájuk az amerikai vezetők.

Saudi princess says new travel rules 'not ban on Muslims' https://t.co/wgNZ0odZEh pic.twitter.com/sZzcBo9yrY