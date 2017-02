Orbán: a történelem kilépett a medréből

19. évértékelő beszédét tartotta Orbán Viktor miniszterelnök a Várkert Bazárban.

A 2016-os év a legkevésbé sem volt unalmas, és a 2017 még inkább érdekfeszítőnek ígérkezik. Volt és lesz izgalom, meglepetés, fejvakarás, homlokráncolás és szemeknek dörzsölése"

– kezdte tizenkilencedik évértékelő beszédét Orbán Viktor miniszterelnök.

A kormányfő beszédében kiemelte: a történelem fittyet hány a jóslatokra, és beint a liberális politika prófétáinak: a globalistáknak és liberálisoknak, mindenkinek, aki azt hitte, tanította, terjesztette, hogy a globális, liberális világrend megváltoztathatatlan.

Ki gondolta volna, hogy lehetséges az, ami a szemünk előtt kibomlik és testet ölt?"

- mondta a kormányfő, aki utalt arra is, hogy a liberális világrendnek befellegzett.

A történelem nem tudta, hogy neki egyszer csak vége van..."

Orbán Viktor kiemelte: "a történelem mi magunk vagyunk, mindannyiunk a hús-vér valónkban, terveinkkel. Nem tűrjük, ha mások akarják helyettünk eldönteni, mi végre vagyunk a világon".

Fotó: MTVA - Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

Külön kiemelte: "bár az Egyesült Államok korábbi kormánya, Brüsszel és ráadásul Berlin is kihirdette, hogy nem szabad megállítani a migránsokat, a magyar kormány azonban ellenállt, kerítést épített, megállította őket, megvédve ezzel Magyarországot és mellékesen Európát is. Az igazi menekülteket persze be fogjuk fogadni: olaszokat, németeket, hollandokat, franciákat, hazájukat elhagyni kényszerülő keresztényeket. Azokat, akik az otthon elvesztett Európájukat majd nálunk akarják megtalálni” – fogalmazott.

A történelem kilépett a medréből"

- mondta a miniszterelnök felsorolva a 2016-os év szerinte legfontosabb eseményeit: Brexit, amerikai elnökválasztás, olasz népszavazás és a magyar kvótareferendum.

A miniszterelnök szerint a magyarok már túl vannak a lázadáson, sőt elsőként lázadtunk fel, 2010-ben. Magyarország hét év alatt felépítette saját politikai-gazdasági rendszerét, amely a mi testünkre szabott, a mi ízlésünk szerint való.

Mi lázadtunk először, amikor úgy döntöttünk, hogy hazaküldjük az IMF-et, elszámoltatjuk a bankokat, és megadóztatjuk a multinacionális cégeket."

A miniszterelnök beszédében úgy fogalmazott: az európai népek visszakövetelik a hazájukat, visszakövetelik azt a világot, amelyben egykor otthon érezték magukat. Az emberek sok helyütt megelégelték a gőgöt és a felsőbbrendűséget, az utópiák erőltetését.

Az EU-ban a jövő árnyékot vet a jelenre."

A miniszterelnök értékelése szerint 2016-ban éles kontúrral rajzolódtak ki a hadállások, a nemzetek fellázadtak a globalisták ellen, a középosztály fellázadt a vezetők ellen. Ez az EU-ban azt jelenti, hogy a szuverén országok állnak szemben az unionistákkal és a választók állnak szemben a brüsszeli bürokratákkal. A kormányfő értékelése szerint az elégedetlenség azért fordult lázadásba, mert Európa nyugati felén és a tengerentúlon beköszöntött a nyitott társadalmak korszaka és megszületett politikai gondolatrendőrsége, a politikai korrektség.

Fotó: MTVA - Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

Orbán Viktor elmondta, hogy nehéz bizonyosat mondani a jövőről, de "mégsem dobhatjuk le az előrelátás felelősségét a vállunkról".

Magyarország jövője - a diákokat és nyugdíjasokat is beleértve - biztosítva van. Adósságunkat folyamatosan ledolgozzuk, a cél pedig a teljes foglalkoztatottság."

Orbán Viktor szerint a magyarok jövője biztosított, Magyarország erősödik és fejlődik, Magyarországon a holnap nem vet árnyékot a mára.

A holnap miatt nincs okunk idegeskedni, a családok talpra fognak állni és anyagilag is össze fogják szedni magukat. Ha mindenki rendesen elvégzi a munkáját, betartjuk a törvényeket, nem lesz baj és minden évben mindenki előre léphet."

A miniszterelnök kiemelte, hogy Magyarország versenyképes a világban, hiszen Putyin elnök után látogatásra várjuk 2017-ben a kínai miniszterelnököt és Izrael miniszterelnökét.

Fotó: MTVA - Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy a kormánynak és Magyarországnak 2017-ben öt kérdésre kell választ adnia, öt támadást kell kivédenünk:

Új nemzeti politikára van szükség"

A 2017-es év főbb kérdéseiként sorolta, hogy Brüsszel meg akarja majd tiltani a rezsicsökkentést, amit meg kell védeni. Napirenden marad a migráció ügye is, a kérdés az lesz, hogy őrizetbe vegyék-e a migránsokat, amíg jogerős döntés nem születik róluk. Meg kell majd küzdeni a nemzetközi szervezetek felerősödő aktivitásával, az átláthatatlan külföldi befolyásolási kísérletekkel is. A negyedik és az ötödik támadás szerinte az adópolitika és a munkahelyteremtő támogatások nemzeti hatáskörben tartását éri majd.

A kormányfő szerint Magyarországnak végre sikerült átlépnie az önsajnálat kultúrájából a cselekvés kultúrájába.

A magyarok épp eleget szenvedtek a bizonytalan, tehetetlen, böszme vezetőktől, azoktól, akik mind azt magyarázták el, mit miért nem lehet. Az önsajnálat nagy istencsapása volt az országon, az volt a szocialista kormányzás kultúrája"

- magyarázta. A miniszterelnök véleménye szerint a jó kormányzás úgy viszi el a célhoz az embereket, hogy amikor a nép eléri célját, azt gondolja, nem is volt szükség a vezetőkre.