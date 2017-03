Ők azok, akik elvennék a Mindenki Oscar-díját

Amikor Magyarország sikeres, inkább erőből gáncsolnak, amikor pedig hazánk muzsikálhatna jobban is, ujjal mutogatnak. Ilyenek ezek a derék liberálisok.

Ismeretes, a Saul fia tavalyi sikerét követően idén, a Deák Kristóf rendezésében készült Mindenki című rövidfilm is elnyerte az Oscar-díjat. Szerencsére, a magyarok józanabbik fele őszinte szívvel tudott örülni, hogy rövid időn belül két Oscart is bezsebelhettünk. Azonban akadtak olyanok is, akik nem osztoztak az ország örömében. Sőt, inkább azon voltak, hogy teleüvöltsék a liberális médiát az olyan magvas gondolataikkal, minthogy

a kisfilm nem érdemelt Oscar-díjat, mert az egész, úgy ahogy van egy amatőr, kezdő alkotás."

Természetesen a fikakultúra megágyazását a 444 kezdte, melyben az egyik ügyeletes sivalkodó kifejtette, "nem igazán jó film a Mindenki", mert az

egy árva gagre épülő, de a megvalósítás során elnagyolt, és ami a legrosszabb, saját alapfelvetését átgondolni lusta kísérlet."

Ezt követően megszólalt a másik, magyarságból általában jelesre vizsgázó médium, a hvg.hu, amely helyet biztosított olyan soroknak, miszerint "a Mindenki nem igazán jó film", továbbá, hogy

egy középszerű filmnek Oscar-díjat adni kifejezetten káros. Főleg, ha az alkotó kezdő."

Tehát egy a magyarok számára globális sikerként értékelt alkotás kapcsán ezeknek a derék liberálisoknak a következő szavak jutnak az eszükbe, a teljesség igénye nélkül:

árva gag,

elnagyolt,

lusta kísérlet,

középszerű,

káros,

és kezdő.

Vajon hol maradt ezeknek a bátor, odaszúrógató liberálisoknak a hangja, amikor a Saul fia című, szintén Oscar-díjas alkotás kapcsán kellett nyilatkozniuk? Persze a kérdésem csupán költői...