Nem vállalja egyetlen jobbikos értelmiségi sem a nevét

Dúró Dóra egy, a Magyar Nemzetnek adott interjú keretében kifejtette, hogy a Jobbikkal szimpatizáló "szellemi holdudvar" a biztonság kedvéért egyelőre inkognitóban marad. Logikus, nem?

Novák Előd felesége, Dúró Dóra azután, hogy lemondott a frakcióvezető-helyettesi posztjáról azt a célt tűzte ki magának, hogy felduzzasztja a Jobbik szellemi holdudvarát. Sokat elárul a radikális párt hozzáállásáról, hogy

hat éves parlamenti jelenlét után, csupán most kaptak észbe, hogy esetleg szükség volna "szakértelemre" is."

Csakhogy az a bökkenő, hogy ezek a derék "szakértők" nem vállalják fel a nevüket. Hogy miért? Természetesen nem azért mert ezek a jobbikos értelmiségiek valójában nem is léteznek, hanem – Dúró indoklása szerint – azért, mert

sajnos nem olyan országban élünk, ahol ezek az emberek vállalhatnák, hogy egy ellenzéki párttal szimpatizálnak."

Kunhalmi Ágnes szocialista képviselő és Dúró Dóra, a Jobbik volt frakcióvezető-helyettese az Országgyűlés plenáris ülésén Fotó: MTVA - Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

Mint ismert, legutóbb heves kritika érte Vona Gábort, a Jobbik pártelnökét saját, értelmiséginek mondott köréből, miután

a radikális párt szándékosan nem szavazta meg a brüsszeli kötelező betelepítési kvótát elutasító alaptörvény-módosítást."

Borbély Zsolt Attila, ősjobbikos politológus akkor úgy értékelte a párt akcióját, miszerint "a szavazásig még megbocsátható dolog a taktikázás, de hogy nem szavazták meg, erre nincs, és nem is lehet olyan magyarázat, amely összeegyeztethető a nemzeti szempontokkal. Egyértelműen a nemzeti érdekek ellen cselekedtek, és úgy gondolom, szellemi holdudvaruknak is csalódást okoztak."

Továbbá Tóth Gy. László, politológus, a Jobbik soltvadkerti találkozójának meghívottja is hasonlóképp értékelte a helyzetet: "csúszik át balra, de ez szintén képtelenség, amire ő is rájött. Vona Gábor jelenleg egy elképesztően nagy légüres térben van, és megmagyarázhatatlanok a lépései, amivel összezavarja saját választóit is. Ez így öngól, rejtély, hogy Vona mit csinál."