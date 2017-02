Négy európai állam kezdeményezi az Európai Egyesült Államok létrehozását

A német, olasz, francia és luxemburgi parlament elnökei vasárnap egy olyan, közösen megfogalmazott nyílt levelet tettek közzé, amelyben kezdeményezik az Európai Egyesült Államok létrehozását. A német, olasz, francia és luxemburgi parlamentek a levelükben felhívással fordulnak az európai országokhoz, hogy csatlakozzanak az Európai Unió jelenlegi formája helyett egy új, föderális berendezkedésű európai állam létrehozásához.

A kiáltványt jegyző vezető politikusok a Brexittel, a britek Európai Unióból kilépésével indokolják, hogy miért kellene szerintük most létrehozni az Európai Egyesült Államokat.

Az EU megszüntetése mellett érvelők szerint „gyors cselekvésre” van szükség, és fel kell számolni a nemzetállamokat, mielőtt még más országok is bejelentik kilépési szándékukat, és beindul az Európai Unió felbomlása.

Eljött az ideje a politikai integráció szorosabbra vonásának, a szélesebb jogkörökkel rendelkező föderális állam létrehozásának. Tudjuk, hogy egy ilyen kezdeményezés erős ellenállásba ütközik, de az egyesek inaktivitása nem válhat mindenki más bénultságának az okozójává. Azok, akik hisznek az európai eszmékben, képesek kell legyenek új életet lehelni beléjük ahelyett, hogy végignézik menthetetlen bukásukat."

– olvasható a La Stampa olasz napilapban közölt politikai kiáltványban.

A nemzetállamok feletti, európai szuperállam megteremtését mielőbb elérni akaró politikai erők kiáltványában az is szerepel, hogy ha egyesek most még nem is akarnak, vagy nem tudnak csatlakozni ehhez az új föderális unióhoz, azért később ők is csatlakozhatnak.

A baloldali olasz napilapban közölt nyílt levélben szerepel a négy ország parlamenti elnökeinek aláírása. Norbert Lammert, a Bundestag elnöke, Claude Bartolone, a francia nemzetgyűlés elnöke, Laura Boldrini, az olasz képviselőház elnöke, és Mars di Bartolomeo a luxemburgi képviselőház részéről mind aláírták a kezdeményezést, annak kifejezésére, hogy ők, az országaik nevében vállalják azt, hogy csatlakozni kívánnak a föderális európai államhoz.