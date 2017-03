Merkelék a többsebességes Európa beindítását szorgalmazzák

VERSAILLES, 06:58

A többsebességes Európa beindítását szorgalmazta Versailles-ban tartott hétfő esti találkozóján Angela Merkel német kancellár, Francois Hollande francia államfő, Paolo Gentiloni olasz és Mariano Rajoy spanyol miniszterelnök.

Az MTI tudósítása szerint a találkozón Francois Hollande azt mondta:

A francia elnök szerint "néhány ország gyorsabban és messzebb haladhatna előre" olyan területeken, mint a védelmi politika, a gazdasági és a monetáris unió elmélyítése az eurózónában, az adóügyi és szociális harmonizáció, vagy a kultúra és az ifjúsági politika. Hollande jelezte azt is, hogy nem a többiek kirekesztéséről lenne szó, vagy arról, hogy a többi állam ne fejezhetné ki ellenvéleményét.

Angela Merkel német kancellár szerint is az európaiaknak venniük kell "a bátorságot elfogadni, hogy egyes országok gyorsabban haladnak mint mások", anélkül, hogy "a késedelmet szenvedettek előtt bezárnák" a lehetőségeket.

Paolo Gentiloni olasz miniszterelnök "egy integráltabb Európai Unióért" emelt szót, amely "különböző integrációs szintekkel" rendelkezik. Mariano Rajoy spanyol kormányfő csak annyit mondott, hogy "Spanyolország készen áll, hogy továbblépjen az integrációban azokkal, akik szeretnék követni".

Az elképzelés gyors megvalósítása egyelőre nem várható azok miatt az elnök- és parlamenti választások miatt, amelyek a következő hónapokban esedékesek Nyugat-Európában, többek között Franciaországban, Hollandiában, Olaszországban és Németországban.

A most kiadott nyilatkozat előzményének tekinthető, hogy február 27-én német, olasz, francia és luxemburgi parlament elnökei egy olyan, közösen megfogalmazott nyílt levelet tettek közzé , amelyben kezdeményezték az Európai Egyesült Államok létrehozását. A Brexit miatt szorosabb politikai integrációt, szélesebb jogkörökkel rendelkező föderális állam létrehozását sürgették. A nemzetállamok feletti, európai szuperállam megteremtését mielőbb elérni akaró politikai erők kiáltványában az is szerepel, hogy ha egyesek most még nem is akarnak, vagy nem tudnak csatlakozni ehhez az új föderális unióhoz, azért később ők is csatlakozhatnak.