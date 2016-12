Merkel: Németország kiállja a próbát

BERLIN, 18:28

Angela Merkel a támadás kapcsán kifejtette, hogy büszke azokra, akik higgadtan reagáltak a „megpróbáltatásra”.

Fotó: AFP

Megtalálták a berlini merénylet elkövetésével gyanúsított Anis Amri ujjlenyomatát a kamion vezetőfülkéjében, mellyel belehajtottak a tömegbe hétfő este egy berlini karácsonyi vásáron. A szövetségi belügyminiszter, Thomas de Maiziere a bűnügyi hivatal (BKA) központjában tett látogatását követően elmondta, hogy az ujjlenyomaton kívül más jelek is arra utalnak, hogy valóban a tunéziai származású férfi az elkövető.

Thomas de Maiziere mellett Angela Merkel kancellár és Heiko Maas igazságügyi miniszter is jelen volt a BKA központjában.

Angela Merkel terrorista merényletnek nevezte a 12 halálos áldozatot és mintegy félszáz sebesültet követelő gázolást. Merkel hangsúlyozta, hogy igen büszke, amiért nagyon sokan higgadtan reagáltak a „megpróbáltatásra”.

A kancellár szerint régóta tudható, hogy Németország is az iszlamista terror célkeresztjében van, de egészen más, amikor megtörténik a támadás. Az áldozatoknak, sebesülteknek és hozzátartóiknak „tartozunk azzal, hogy a lehető legjobban végezzük a munkánkat”. A hatóságok így is tesznek, együttműködésük nemzetközi szinten is zökkenőmentes, és remélhetőleg hamarosan kézre kerítik a gyanúsítottat – mondta Merkel.

A kiválóan dolgozó biztonsági szervek mellett „a demokrácia és a jogállamiság is a mi oldalunkon van”, így Németország kiállja a próbát és megőrzi

a szabad, nyitott életet és a társadalom jó együttélését”

– mondta a német kancellár.

A Horst Seehofer által vezetett CSU csütörtökön ismét elővette azt a régi követelését, hogy a határoknál állítsanak fel tranzitzónákat, amelyekben őrizetben tartják a migránsokat a személyazonosság megállapítása és a biztonsági átvilágítás idejére. A szocialista SPD ismét elutasította a tranzitzónák koncepcióját, arra hivatkozva, hogy aránytalanul szigorú lépés lenne akár hónapokig őrizetben tartani menedékkérőket csak azért, mert nincsenek papírjaik – írja az MTI.