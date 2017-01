Megszabadultunk Victoria Nulandtól!

WASHINGTON, 11:18

Trump lemondatta a botrányos Victoria Nulandot, aki korábban az európai ügyekért volt a felelős.

Az ukrán forradalom napjaiban sütiket osztogatott a Majdan téri felkelőknek, emellett egyfajta személyes harcot folytatott Washingtonban hazánk ellen.

Az amerikai külügyminisztérium európai és ázsiai ügyekért felelős államtitkára az utóbbi időkben abban találta meg küldetését, hogy az Oroszország elleni szankciókkal szemben felszólaló EU-államokat lenyomja.

Az ukrán helyzetről beszélgető amerikai diplomaták az EU-t inkább háttérbe szorítanák, míg az ENSZ-t jobban bevonnák – derült ki egy kiszivárgott hangfelvételből. Egy női hang – amely egy magas rangú amerikai külügyi hivatalnoké – káromkodva adta a kijevi nagykövet tudtára, hogy mit gondol az uniós érdekekről.

Ba888a meg az EU!"

– mondta

Nuland nem viccelt, erőteljes támogatója volt annak, hogy fegyvereket küldjenek Kijevbe, amit viszont a németeken kívül a magyar diplomácia is határozottan ellenzett. Nagy szerepe volt az Oroszország elleni szankciók bevezetésében, és folyamatosan közvetítette Washington üzenetét is az uniós tagállamokba:ne fogadják Vlagyimir Putyin orosz elnököt, és ne is menjenek hivatalos látogatásra Moszkvába.

Szijjártó Péter korábban azt nyilatkozta, hogy az Egyesült Államok a magyar belügyekbe akart avatkozni, ezért kiabáltak egymással Victoria Nuland külügyi államtitkárral. "Az első alkalommal, amikor találkoztunk, egy kétoldalas dokumentumot dobott le elém az asztalra, és közölte, hogyha ezeken a dolgokon változtatunk, akkor van remény arra, hogy a kétoldalú kapcsolatokat javítsuk. Na most, ezen a papapíron olyan elvárások voltak, amikhez az Egyesült Államoknak semmi köze nincs. Hogy Magyarországon milyen belső jogi szabályozások vannak, akár az Alkotmánybíróságra, akár a médiára, akár a választásra vonatkozólag. Ehhez az Egyesült Államoknak pont semmi köze sincs. Mi az Európai Unió tagállama vagyunk, és van saját jogrendünk. A vitás kérdéseket az EU-n belül rendeztük, és lezártuk." – nyilatkozta a külügyminiszter.

Férje nem más, mint Robert Kagan, az Egyesült Államok egyik legismertebb politikai gondolkodója.