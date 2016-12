Megfordult a migráció: németek százai indultak meg Sziríába

BERLIN, 13:38

Több százan gyűltek össze Berlinben arra az útra, amely a német fővárosból a szíriai Aleppóba vezet. A migránsok útvonalán haladnak, ellenkező irányba.

A német közszolgálati televíziónak nyilatkozó "zarándok" arról beszélt indulás előtt, hogy a karácsony szép ünnep, jó családi körben tölteni, de ugyanilyen fontos felhívni a világ figyelmét arra, hogy vannak, akik szenvednek, és mi tudnánk tenni azért, hogy az életük jobbra forduljon.

Egy másik, szíriai férfi, aki idén migrált Németországba azt magyarázta, hogy őt értelemszerűen személyesen érinti ez a kezdeményezés. Részt akar venni benne, osztozni akar a többiek emberségében. A világnak meg kell tudnia, hogy Szíriában borzasztó a helyzet. Ő is visszamegy Aleppóba.

The second day of #CivilMarchForAleppo has started pic.twitter.com/MpXPt9Asff