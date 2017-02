Liberális pofára esés: 72 terrorista érkezett a Trump rendeletében lévő országokból

WASHINGTON, 11:58

Egy szenátusi bizottság által összeállított jelentés szerint 72 terrorista érkezett az Egyesült Államok területére azokból az országokból, amelyeket érint Trump bevándorlást szigorító rendelete. Ezek a tények éles ellentétben állnak azzal a bírói ítélettel, amely azzal az indokkal függesztette fel az elnöki rendeletet, hogy nincs bizonyíték arra, hogy nemzetbiztonsági kockázatot jelentenének a hét megnevezett országból érkező migránsok — írja a Center for Immigration Studies.

2016 júniusában a Szenátus migrációs albizottsága kiadott egy jelentést azokról a személyekről, akiket terrorizmus miatt ítéletek el 2001. szeptember 11-e után. A tanulmány a nyilvánosság számára is elérhető forrásokból készült, mert az Obama adminisztráció visszautasította, hogy kormányzati dokumentumokat használjanak fel. Arra jutottak, hogy a terrorizmus miatt elítélt 580 személy közül 380 külföldi születésű volt. Közülük 72-en a Trump bevándorlást szigorító országok egyikéből származnak:

A jelentés szerint legkevesebb 17 terrorista menekültként lépett be az Egyesült Államok területére, hárman tanuló vízummal, egy fő pedig diplomata vízummal érkezett. Legkevesebb 25 migráns később állampolgárságot is kapott.

Ezek a bevándorló terroristák 16 különböző államban szóródtak szét, a legtöbben New Yorkban, Minnesotában, Kaliforniában és Michiganben. A sors iróniája, hogy Minnesota volt az egyik állam, amely beperelte Trumpot a rendelet miatt. Legalább két terrorista pedig abban a Washington államban élt, amely csatlakozott Minnesotához a perben.

33 terroristát súlyos terrorcselekmények miatt tartóztattak le, és ítéltek legalább három év letöltendő börtönbüntetésre. A bűncselekmények között tömegpusztító fegyverek használatát, összeesküvést, terrorista csoportok vagy terrorcselekmények anyagi támogatását, nemzetközi pénzmosást, robbanóanyagok és rakéták birtoklását, valamint gépfegyverek illegális birtoklását is találunk. Egy másik jellemző eset: 2016-ban Abdul Razak Ali Artan megtámadott és megsebesített 16 embert az Ohio-i Egyetemen. A férfi 2007-ben szomáliai menekültként érkezett Amerikába.

Trump elnök rendelete a Bevándorlási és Állampolgársági törvény azon szakasza alá tartozik, amely kimondja, hogy az Egyesült Államok elnökének joga van ahhoz, hogy felfüggessze egyes idegen csoportok vagy idegen személyek beutazását, ha nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek. Ha nem lett volna elegendő a bírák számára már korábban benyújtott bizonyíték, íme további 72. A jelentésben található adatokhoz a rendeletről döntést hozó bírák is könnyedén hozzáférhettek volna, no persze csak akkor, ha lett volna erre vonatkozó akarat.

Trump elnök január 27-én adta ki rendeletét, amelynek értelmében hét országból 90 napra, Szíriából pedig meghatározatlan időre felfüggesztették a beutazást, 120 napra pedig felfüggesztették az egész amerikai menekültprogramot is. Az indoklás szerint a hét érintett országból és Szíriából terroristák is érkezhetnek, a beutazások felfüggesztésének időtartama alatt az illetékes minisztériumok kidolgozzák a határellenőrzés új, szigorúbb módszereit. Egy seattle-i bíró azonban – Washington állam keresete alapján, amelyhez Minnesota is csatlakozott – döntést hozott az elnöki rendelet felfüggesztéséről. Ezt ellen fellebbezést nyújtott be a Fehér Ház, de a fellebbviteli bíróság helybenhagyta a beutazást szigorító elnöki rendelet felfüggesztését.