Lesz még magyar város Cluj-Napoca!

KOLOZSVÁR, 17:58

A Kolozs megyei törvényszék kedden úgy határozott, hogy magyar nyelven is ki kell írni Kolozsvár nevét a város bejáratainál.

Kedden hozták nyilvánosságra, hogy magyarul is ki kell írni Kolozsvár városának a nevét a település határán lévő utakon. A város polgármesteri hivatalát a Minority Rights egyesület perelte be, de a perhez 370 kolozsvári polgár is csatlakozott.

Igazságos döntés született. Nagyon sokat küzdöttünk az ítéletért"

– fogalmazott Szőcs Sándor, az egyesült elnöke, aki szerint azzal sikerült meggyőzniük a bírákat, hogy a közigazgatási törvény 2006-os módosítása szerint azokon a településeken is alkalmazni kell a többnyelvűségre vonatkozó előírásokat, amelyeken a törvény életbe lépésekor húsz százalék fölött volt, de később a küszöbérték alá süllyedt valamely kisebbség aránya.

Romániában 2001-ben fogadták el azt a törvényt, mely lehetővé teszi a kisebbségi nyelvhasználatot. Akkor az 1992-ben végrehajtott népszámlálás szerint kellett megállapítani, hogy melyik településekre vonatkozik a jogszabály. Az 1992-es adatok alapján Kolozsvár is többnyelvű településnek számított, így felkerült a rögzített listájára. A 2002-es népszámláláson azonban már a húsz százalékos küszöb alá szorult a magyarság aránya a városban. A legfrissebb, 2011-es népszámlálás szerint a csaknem 50 ezer kolozsvári magyar a város 310 ezres összlakossághoz viszonyítva csak 16 százalékot tesz ki –írja az MTI.

A csoport korábban megnyerte első fokon a pert, azonban akkor egy Hollandiában bejegyzett emberi jogi alapítvány képviseletében pereskedtek. Másodfokon a táblabíróság úgy ítélte meg, hogy a holland civil szervezet nem jogosult pereskedni a kolozsvári magyarok nevében, így ismét újra kellett indítani, immár egy kolozsvári egyesülettel újra a pereskedést. A polgármesteri hivatal szóvivője kedden, az elvesztett per után jelezte, hogy mindenképpen fellebbeznek az ítélet ellen.

Az RMDSZ és a Nemzeti Liberális Párt (PNL) Kolozs megyei szervezeteinek júniusi koalíciós megállapodása szerint a város vezetésének a per kimenetelétől függetlenül ki kell tennie a többnyelvű helységnévtáblákat Kolozsvár bejárataihoz.