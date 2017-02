Lánczi Tamás: A Momentum a magyar olimpiai pályázatot ellehetetlenítette, de ezzel még nem bizonyította az életképességét

Az ellenzéknek nincs semmilyen pozitív ügye, amit képviselhetne, a Momentum aláírásgyűjtő akciója pedig csak azt érte el, hogy ellehetetlenítette a budapesti olimpiai pályázatot - mondta el Lánczi Tamás a 888.hu-nak nyilatkozva. A Századvég vezető elemzője szerint egyébként Botka László feltűnése és a Momentum megalakítása mind tovább nehezítik a teljesen összeroppant Jobbiknak az amúgy is egyre reménytelenebb helyzetét a baloldali pártok versenyében.

888.hu: Milyen következménye lehet a Momentum aláírásgyűjtő akciójának a magyar belpolitikában? Mennyire viszonylagos ennek az új politikai pártnak a támogatottsága azt figyelembe véve, hogy az aláírásokat nem pártként kezdte el gyűjteni, illetve hogy több párt és szervezet is segítette az akciót?

Lánczi Tamás: Az biztos, hogy az elmúlt hat hét évnek a legszervezettebb, a legfelkészültebb akcióját hajtotta végre a Momentum, ami azt mutatja, hogy ez nem egy spontán, alulról induló kezdeményezés, hanem egy professzionális és a háttérből mind anyagilag, mind szaktudásilag is támogatott akció volt. Ilyen szervezettségű, ilyen felkészültségű akciót amatőrök nem lettek volna képesek lebonyolítani. A Momentum indulása kifejezetten erős volt. Ugyanakkor velük kapcsolatban az a jelentős kérdés még megválaszolásra vár, hogy vajon egy ilyen indulás után hosszabb távon képesek lesznek-e fenntartani a párt iránti érdeklődést a választók körében. A Momentum egy olyan ügyet vett elő, amely átmenetileg immunitást, védettséget nyújtott neki a többi ellenzéki párttal szemben. Tehát a Momentumot mint a politikai piacra belépő új szereplőt nem támadhatták a baloldali pártok, sőt kénytelen-kelletlen be kellett állniuk a kezdeményezésük mögé. Azonban nagy valószínűséggel egy hasonló védettséget biztosító ügyet már nem fog tudni találni a Momentum a jövőben. Ez alapján pedig arra lehet számítani, hogy hamarosan elkezdődik majd a rivalizálás a politikai piacon a már meglévő baloldali pártok és a Momentum között. Főleg miután a Momentum kifejezte az az iránti szándékát, hogy országos hálózatot építsen, ami egyben nyílt kihívás is volt a már meglevő baloldali pártok és a Jobbik felé egyaránt. A Momentum megjelenése a Jobbikot legalább annyira, ha éppenséggel nem jobban veszélyezteti, mint a baloldali pártokat, hiszen ennek az új pártnak az aktivistái elsősorban azoknak a fiataloknak a köréből akarnak lehetséges tagokat megszólítani, amely alapvetően a Jobbik vadászterülete.

Fotó: MTI Fotóbank

888.hu: A Momentum aláírásgyűjtő akciója ellehetetlenítette a magyar olimpiai pályázat sikerének lehetőségét?

Lánczi Tamás: Ez egészen biztos, hogy így van, mert aki ismeri a NOB-nak a döntési mechanizmusát, az pontosan tudja, hogy a NOB nem visz olyan városba olimpiát, ahol akár csak egy kisebbségben levő, de hangos ellentábor van. Olyan helyre akarja vinni, ahol teljes konszenzus övezi azt olimpia fogadtatását. Különösen erős ez a nézet a NOB-on belül a riói tapasztalatok után. Tehát már tulajdonképpen azzal, hogy elkezdte az aláírásgyűjtést a Momentum az olimpiával kapcsolatban, és képes volt egy szervezett erőt felépíteni az olimpiával szemben, gyakorlatilag már diszkvalifikálta Budapestet. Gyakorlatilag ez a helyzet. Nem kell ahhoz még csak többségbe sem kerülnie az olimpia ellenzők táborának, hogy Budapest kandidálását esélytelenné tegyék.

888.hu: Akkor a népszavazás megtartásának nincs és nem is lehet értelme az olimpia ügyében?

Lánczi Tamás: : Nincs. Mert ha nincs konszenzus, akkor szinte teljesen esélytelen az ember egy olimpiai pályázatnál. Jól látható, hogy Párizs és Los Angeles ezt a kérdést sokkal egységesebben kezeli. Budapestet tehát a Momentum ezzel az akciójával gyakorlatilag kiejtette az esélyes pályázók közül. Azt a Budapestet, amely egyébként sikeres lehetett volna, mivel tudni lehetett, hogy az olimpiai bizottság elnökét, Thomas Bachot azért választották meg, mert az volt a fő programpontja, hogy ő egy olcsó olimpiát akar szervezni. Budapest tipikusan egy olyan pályázatot adott be, ami ezeknek az olcsó olimpiáknak a prototípusa lehetett volna. Ez egy komoly versenyelőny lett volna Párizzsal és Los Angelesszel szemben, amelyek mind egy régi típusú, drágább olimpiai pályázatban gondolkodtak. Ezzel a momentumos aláírásgyűjtéssel most egy olyan 20-25 évre elszálltak az olimpiarendezési esélyeink.

888.hu: Tegnap elkezdődött a parlament tavaszi ülésszaka. A nyitó nap eseményei alapján mire lehet számítani, milyen tematika fogja majd legfőképpen meghatározni a közeljövő belpolitikáját?

Lánczi Tamás: A Fidesz keresi azokat az ügyeket, amelyek nagy és nemzetegyesítő, illetve a politikai táborok fölött átívelő ügyek. Abban az öt pontban, amit a miniszterelnök felsorolt, javarészt ilyen ügyek vannak. Az ellenzék viszont, mivel neki nincsenek ilyen saját ügyei, ezért csak a destrukcióra képes, tehát lényegében csak a rombolás az, amit maga elé célként kitűz. Jelenleg nem látni olyan pozitív ügyet, amit az ellenzék képes lenne a zászlajára tűzni, és amely alkalmas lenne arra, hogy a jobboldali szavazókat is megszólítsa.

888.hu: Vona Gábor hétfői, remegő hangú, alapvetően idegesnek látszó napirend előtti parlamenti szereplése annak elismerése, hogy a Jobbik vezetése nagyon nagy aggodalommal szemléli azt, hogy most már több közvélemény-kutató is kimutatta, tehát már bizonyított, hogy folyamatos és jelentős szavazótábor-csökkenés lett a párt baloldali fordulatának következménye?

Lánczi Tamás: Megroppant a Jobbik és Vona Gábor önbizalma is. Az egyértelműen látszik, hogy nem találják a helyüket. Ez végső soron egy ugyanolyan helyzet, mint ami egy-egy ember életében is előfordul. Hogyha valakinek az identitása megroppan, akkor elbizonytalanodik és nem találja a jó válaszokat. Ha nem tudod meghatározni, hogy te magad ki vagy, akkor azt sem tudod megmondani, hogy mik a céljaid, merre tartasz az életben. A Jobbik most ezzel a problémával küzd és nem találja a saját hangját. Nem segít nekik az sem, hogy láthatóan beindult a többi politikai szereplő. A baloldal is elkezdte összeszedni magát. Botka Lászlónak volt egy közepesen erős beszéde, ami után úgy tűnik, mintha a baloldal kezdene egy kicsit magához térni. Nincsenek áttörés közeli helyzetben, de jobb állapotban vannak, mint voltak néhány héttel ezelőtt, és ez nem segíti Vona Gábornak a helyzetét. Mások, új szereplők is megjelentek a baloldalon, és szemmel láthatóan a Jobbik nem tud mit kezdeni ezzel a helyzettel. A Jobbik kezd elszürkülni, kezd tanácstalanná válni, nincsenek témái, úgyhogy jobb híján egy reagáló pozícióba kényszerülve működik.

Fotó: MTI Fotóbank

888.hu: A Jobbik sorsát mennyiben pecsételte meg az, hogy Botka László kijelentette: nem kíván együttműködni Gyurcsánnyal?

Lánczi Tamás: Az a probléma, hogy a Jobbiknak az az előre eltervezett programja, miszerint megpróbálja bemanőverezni magát a jobboldalra, azzal rengeteg szavazót veszített és veszít ez a párt. Már önmagában az a hír, hogy valamilyen paktum köthető a baloldali pártok és a Jobbik között, már érezhetően tovább morzsolta a Jobbik szavazótáborát. Elsősorban ez az, ami meghatározza a Jobbik helyzetét és nem pedig az, hogy Botka és Gyurcsány között mi a helyzet. Az is hozzájárul a teljes elbizonytalanodáshoz, hogy volt egy terv, ami szemmel láthatóan nem működik. Közben a többi rivális, baloldali szereplő is aktívan elkezdett mozgolódni, ami teljesen készületlenül érte Vonáékat, akik nem tudnak mit kezdeni ezzel a helyzettel.

888.hu: Mi következik a Jobbikban? Teljes önfelszámolás, vagy visszafordulnak az irányváltás kudarcát látva az eredeti, radikális jobboldali irányhoz?

Lánczi Tamás: A választásokig nem nagyon várható már vezetőváltás a Jobbiknál. Vona Gábor a belső riválisait nagyrészt lemészárolta, illetve pacifikálta mostanra, ami azt jelenti, hogy akár 2018-ig biztosan, de még akár utána is a székében maradhat. Hogy a Jobbik vissza tudja-e navigálni magát a szélsőjobboldalra, az kevéssé valószínű, tekintettel arra, hogy már két éve építik ezt a jelenlegi baloldalra forduló néppártosodási politikát. Ha most visszamennének a szélsőjobboldalra, akkor azzal végképp mindenkit összezavarnának. Még nagyobb kavarodás, még nagyobb bizonytalanság lenne ennek a következménye, ami szintén nem lenne jó nekik. Most úgy tűnik, hogy a Jobbik vezetői egy olyan rossz stratégiai döntést hoztak, amiből 2018-ig már nem fognak tudni kikászálódni. A Jobbik számára már csak a rossz és még rosszabb döntések közüli választás lehetősége maradt meg.