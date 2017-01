Ilyen a mindennapos pokol a bécsi pályaudvaron

BÉCS, 11:28

A helyiek szerint pokollá változott az egyik bécsi pályaudvar, ahol mindennaposak a randalírozások, a drogkereskedelem és a prostitúció.

Mondhatnánk, nagy szerencse, hogy most már több mint egy éve a Budapestről Bécsbe, vagy tovább közlekedő vonatok a bécsi Westbahnhofot nem érintik. Az osztrák főváros pályaudvara ugyanis minden, csak nem biztonságos.

Ausztriában a Westbahnhof az új bűnügyi hotspot — írja az OE24. A lapnak egy helyi nyilatkozott arról, hogy mi zajlik a pályaudvaron egy átlagos hétköznap. A férfinál most telt be a pohár, miután a héten egy újabb tömegverekedés is volt a pályaudvaron, amiről a 888.hu is beszámolt.

17 és 22 óra között jön el a pokol. Nincs olyan nap, amikor ne lenne valami összetűzés. A pályaudvar biztonsági személyzete és a járőrök is extrém fenyegetésnek vannak kitéve"

— kezdte a helyi "insider" a beszámolóját.

Az a probléma, hogy az ingyen wifi és a meleg olyan, mint egy mágnes. Idevonzza az összes afgánt. A fiatal afgánok úgy hivatkoznak a pályaudvarra, mint a területükre. Aztán vannak még drogdílerek, koldusok, hajléktalanok és prostik is."

A pályaudvaron így aztán mindennaposak a verekedések, rablások, és a drogkereskedelem mellett a prostitúció is virágzik. Mindez Bécs belvárosában.

Az egyébként is mozgalmas életet viszonylag gyakran bombariadók is tarkítják. A jelenlegi terrorfenyegetettség mellett ez nem túl vicces, ennek ellenére nagyjából egy-két hetente történik ilyen, legutóbb karácsony előtt három nappal volt rá példa. Szerencsére csak szórakozott valaki, bár a helyiek számára nem lehetett túl mókás, ahogy egy migráns eldobja a hátizsákját, és azt üvöltözi, "Fuck Austria!".

Az OE24 forrása még egy problémát említett, ezek az úgynevezett civilszervezetek, akik a migránsokat segítik. A migránssimogatók szinte minden rendőrségi intézkedés során megjelennek, és a telefonjukkal rögzítik az eseményeket. Szerencsétlen rendőröknek erre is figyelnie kell, nehogy aztán a zöld-balos koalíció vezette fővárosban kirúgják őket, mert nem voltak elég kedvesek a migránsokkal.

A legutóbbi tömegverekedésben egy rendőr is megsérült, az ő jogaival valószínűleg nem foglalkoztak a kamerázgatók.