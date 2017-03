Így hazudik a képedbe Soros migránsszervezete

A Soros-kegyelt migránssimogató szervezetek megint alaptalanul ajvékoltak.

A svéd Aftonbladet írta meg először, hogy több a szerb-magyar határt megjárt, onnan Belgrádba visszakényszerülő bevándorlót bántalmaztak a magyar rendőrök.

Magában az erőszakban nincs semmi új. Ősszel minden héten két-három megvert bevándorló került a klinikára”

– nyilatkozta Andrea Contenta, a szervezet egyik koordinátora.

A Pesti Srácok megkereste a rendőrséget azzal kapcsolatban, hogy a híresen ultraliberális, menekültbarát Migszol szerint a rendőrök még januárban bevándorlókat aláztak és vertek meg a határon. A hír természetesen szépen körbejárta ballib sajtót anélkül, hogy bárki megkereste volna az egyenruhásokat. A lapnak elküldött válaszában a rendőrség kiemelte, hogy senkit nem bántalmaztak, sőt olyan intézkedés sem történt a déli határnál, amelyre ráillenének a "civilek" történetei.

A Migszol amúgy az egyik legnagyobb migránssimogató Soros-banda, ez volt az a szervezet, amely szórólapokat osztogatott a bevándorlóknak, amelyeken az állt, hogy hogyan játsszák ki a hatóságokat.

A szervezet hat darab "menekültnek" tette közzé a vallomását a honlapján, akik illegálisan, a déli határkerítés átvágásával jutottak be Magyarországra. Természetesen a panaszkodások után "elfelejtették" odaírni a sivalkodó migráns nevét, továbbá bármiféle bizonyítékot sem fűztek hozzá. A számos, egymásnak ellentmondó állítás ellenére abban mind a hat beszámoló megegyezik, hogy magyar egyenruhások bántották, megalázták a körülbelül negyven illegális migránst, kutyákat uszítottak rájuk, ruháik egy részét elvették.

Fotó: AFP

Az egyik vallomásban például ez áll: "négy rendőrautó érkezett, nagyjából 15 rendőrrel, képzett kutyákkal, hőérzékelőkkel és kézifegyverekkel. Megláttak minket a fényben. Összetereltek minket, majd ránk eresztették a kutyákat. A rendőrök ezután, anélkül, hogy bármit is kérdeztek volna tőlünk, rugdosni és verni kezdtek minket. Aztán mindannyiunkat átkutattak, átnézték a zsebeinket és hátizsákjainkat. Ha pénzt vagy okostelefont találtak, megsemmisítették. A pénzt a szemünk előtt tépték szét, a telefonokat a földhöz vágták. Az összes telefonból kivették az akkumulátorokat és a SIM-kártyákat, és egyenként megsemmisítették őket. Aztán elvették tőlünk az összes meleg ruhát, csak egy vékony felső és nadrág maradt rajtunk. Akin több nadrág volt, azzal levetették azt is."

A történet azután kezd sántítani, hogy a panaszos szerint pár palack vizet is találtak náluk, amit a fejükre és a ruhájukra öntöttek. Érdemes megjegyezni, hogy "bűnténykor" mínusz hét fok volt és havazott. Kérdés, hogy nem fagyott meg az a víz a hidegben, és hogy bírták ki a bevándorlók egy szál pólóban. A Migszolnak nyilatkozó menekült elmondta azt is, hogy utána elszállították őket és kamerába mondatták velük, hogy senki sem ért hozzájuk.

Fotó: AFP

A negyedik vallomásában az áll, hogy a szabad ég alatt a szakadt ruhájukban kellett aludniuk a bevándorlóknak a kemény, mínusz 15 fokos télben, ami elég valószerűtlen.

A történet ott veszti el teljesen a hitelességét, mikor az egyik bevándorló elsírta azt, hogy az egyik rendőr fegyvert szorított a fejéhez, miután a földre lökte, majd utána egy másik társa a nyakára lépett és rugdosni kezdték. Ezt a történetet mindössze egy migráns mondta csak el, a többiek erről nem szóltak.

Az egyik illegális bevándorló minden erejével azon volt, hogy szadistának állítsa be a rendőröket. Elmondása szerint olyanokat mondtak miközben verték őket, hogy basszátok meg muszlimok, ti állatok vagytok. Ahogy mondta: "Először az egész csoportot kezdték el bántalmazni, de aztán egyenként is elkezdték verni az embereket. Az ember azt hinné, hogy a kiskorúakkal és az idősekkel kíméletesebben bánnak, de nem, őket is ugyanúgy megverték. Egyáltalán nem érdekelte őket, hogy ki milyen idős, válogatás nélkül vertek mindenkit. Volt ott egy ember, aki nem a mi csoportunkkal volt, őt külön kapták el. Őt 30 percen keresztül verték. Azt akarták megtudni tőle, hogy hol van a csoportja, de ő nem tudta megmondani. Megfogták, és beleverték a fejét a földbe úgy, hogy kitörtek a fogai. A füléből és az orrából is ömlött a vér. A szája is felszakadt ott, ahol kitörtek a fogai."

A beszámolók amúgy több helyen is ellentmondanak egymásnak, hiszen az egyik migráns szerint a napfelkeltére már Szerbiába toloncolták őket vissza, ám ez egyenesen ellentmond a másik bevándorló nyilatkozatának.

Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) sajtóosztályán határozottan cáfolták, hogy a rendőrök bármikor is megverték vagy megalázták volna a migránsokat. Sőt, tájékoztatásuk szerint olyan intézkedés sem történt a déli határnál, amelyre ráillenének a "civilek" történetei.

Fotó: AFP

A rendőrség határozottan visszautasítja azt az állítást, miszerint a szolgálatot ellátó rendőrök illegális migránsokat bántalmaznak az államhatáron. A rendőrség az alaptörvényben meghatározott feladatát a jogszabályoknak megfelelően végzi. A rendőri intézkedéseket a törvényesség, a szakszerűség és az arányosság elvének betartásával, az emberi méltóság teljes mértékű tiszteletben tartásával hajtja végre"

– áll a rendőrség válaszában.