Hatalmas fejlődés történt az egészségügyben

Tovább fejlődik a magyar egészségügy ugyanis elindult az e-egészségügy.

Elindult a régóta várt újítás az egészségügyben, az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) próbaüzeme. A rendszer lényege, hogy egy felhőalapú elektronikus rendszerben tárolják majd az egészségügyi adatainkat. Az információs sztrádára az orvosnak csak fel kell vinnie a panaszainkat, valamint a kiírt gyógyszereket és a kezelés menetét, ahol majd ezt indokolt esetben egy másik orvos is végignézheti. Ez azért is jelentős újítás mert ha valakit érne, akkor az orvos csak beírja a nevét és látja a kórtörténetet és az olyan fontos adatokat is, hogy az páciens mire allergiás.

Fotó: MTVA - Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

A Figyelő szerint végre rend lesz abban az értelemben, hogy semmilyen információ, egy szimpla háziorvosi látogatás sem marad nyom nélkül. Mindent naplóznak rólunk, hol, milyen betegséggel jelentünk meg a közfinanszírozott egészségügyi rendszeren belül.

A rendszer egy információs sztráda, amelyen az összes ellátó intézmény összes betegadata a lehető legbiztonságosabban és leggyorsabban eljut a pácienset aktuálisan ellátó helyre"

– mondta Szabó Bálint, az EESZT fenntartási és üzemeltetési főosztályvezetője

A rendszer hivatalosan csak novembertől fog elindulni, jelenleg a próbaüzem zajlik. Azok, akik nem szeretnék, hogy adataik bekerüljenek a rendszerbe, rendelkezhetnek úgy, hogy ezt megtiltják az orvosnak.

Innentől kezdve egy orvos sem mondhatja, hogy azért döntött rosszul a beteg terápiájáról, mert nem álltak rendelkezésére a kezeléshez szükséges információk”

– fogalmazott Ónodi-Szűcs Zoltán, egészségügyért felelős államtitkár.

Hamarosan búcsút mondhatunk a recepteknek és a beutalóknak is, ugyanis a tervek szerint nemsokára azokat is elektronikus alapon kezelik majd.