Háborúznak a migránsok Párizsban

PÁRIZS, 23:28

Észak-afrikai bevándorlók bandái tartják rettegésben a kínai bevándorlók gyerekeit. Az ok: szerintük a kínaiak túl gazdagok lettek.

Az Express beszámolója szerint a francia rendőrség tavaly több mint 200 olyan esetet vett fel, amikor ellenséges migráns bandák kínai bevándorlókat támadtak meg. Az atrocitások száma egyenes arányba nőtt azzal a jelenséggel, hogy az észak-afrikai migránsok egyre követelőzőbbek lettek, áldozatként beállítva magukat, akik sajnálatot érdemelnek.

Velük ellentétben, a régóta az országban élő kínai bevándorlókról az az általános felfogás, hogy keményen dolgoznak és jól boldogulnak a francia adófizetők pénze nélkül is. Egyikük interjút adott a német DW csatornának, ahol elmesélte, hogy észak-afrikai migránsok otthonában támadtak rá és feleségére tavaly novemberben. Késsel fenyegették őket és pénzt követeltek. A támadás során a férfi fejét betörték, majd értékeiket ellopták. Woo azóta fél és nem érzi már magát biztonságban.

Az elmúlt időszakban több hasonló esetre került sor. Észak-afrikai migránsok bandája két 10 év alatti gyereket is kirabolt, őket is késsel fenyegették meg. Egy kínai férfit pedig tavaly augusztusban meggyilkoltak egy félresikerült rablás során.

Miközben a kínai bevándorlók elleni erőszak egyre nő, az észak-afrikai migránsok nem félnek kifejezni előítéleteiket. Egyikük a német riporternek nyíltan beismerte, hogy ki nem állhatja a kínaiakat. Szerinte

túlságosan gazdagok lettek, ami nem fair. Túl szép ruháik és nagy autóik vannak."

A látható ellenségeskedés ellenére a rendőrség nem hajlandó beavatkozni a migránsok ügyeibe. A helyiek arra panaszkodnak, hogy ki sem vizsgálják a bűncselekményeket. Egy francia szociológus szerint a migránsok közti háború a tavalyi menekülthullám során erősödött fel. Az ok, hogy az olyan csoportok, amelyek képesek önmagukról gondoskodni és beilleszkedni egy másik társadalomba, olyanokkal állnak szemben, akik áldozatként állítják be magukat és ezért követelnek ellátást az államtól. A szociológus is úgy látja, hogy a francia rendőrség kifejezetten passzív az iszlám közösségekben zajló események iránt.