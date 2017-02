Ha ő lesz az USA brüsszeli nagykövete, Junckeréknek végük van

WASHINGTON/BRÜSSZEL, 10:28

A hírek szerint Donald Trump Ted Malloch üzletembert szemelte ki az USA Európai Unióhoz delegált nagykövetének, aki mindig kritikus volt az unióval szemben. A brüsszeli politikusok aggódnak a lehetséges nagykövet miatt.

#Shiplake resident Ted Malloch, a professor @HenleyBSchool, could become the ambassador to Europe for @POTUS https://t.co/xIvdBo4Dyw #Henley pic.twitter.com/ZDeTPI17Rs