Félszáz ISIS-hű terroristát öltek meg Afrikában

MOGADISHU, 23:38

Az Afrikai Unió és a szomáliai katonák közösen támadták meg az al-Shabaab szélsőséges iszlamista szervezet központját, ahol 57 fegyveressel végeztek.

A koalíciós erők csütörtökön támadták meg a polgárháborúba sodródott afrikai ország déli részén fekvő al-Shabaab központot, ahol 57 terroristát öltek meg. Ez volt a szövetséges egyik legtöbb halálos áldozatot követelő támadása. A szomáliai kormány az Afrikai Unió hadseregével közösen folytat eddig eredménytelen harcot az Iszlám Államnak hűségesküt fogadó, az al-Kaida nemzetközi terrorhálózattal is jó viszonyt ápoló iszlamista terrorszervezettel.

A szövetséges erők a Twitteren jelentették be, hogy a reggeli rajtaütésen sikerült megsemmisíteni a szélsőségesek járműveit és felszerelését, emellett rengeteg fegyvert is lefoglaltak –írja az MTI. A támadást helikopterekről és tüzérségi egységekkel is segítették.

Az al-Shabaab felelős a legtöbb Szomáliában végrehajtott terrortámadásért. Az iszlamista szervezet évekkel ezelőtt szerzett magának hírnevet azzal, hogy az Ádeni-öbölben számos teherhajót fosztottak ki a kalózaik. Az iszlamista csoport elsődleges célja, hogy megdöntse az ország kormányát, valamint kiűzze a békefenntartókat. Az általuk uralt területeken már bevezették a szigorú iszlám jogot, a saríát, ám azt szeretnék, ha az az egész országban érvényben lenne.