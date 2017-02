Félnek a németek, egyre jobban fegyverkeznek

A klímaváltozás kapcsán arról ír a The American Conservative, hogy miközben az egész világ tele van a hamis hírekről szóló beszámolókkal, addig viszont senki sem beszél arról, hogy mik azok a hírek, amelyekről egyáltalán nem számol be a meghatározó többségű, liberális média. Az ilyen elhallgatott hírek közé tartoznak azok is, amelyek szerint tudományosan egyáltalán nem is igazolt a baloldal vallásos hitvilágához tartozó globális felmelegedés elmélete.