Ezúttal a Washington Postot sírta tele az SZDSZ-alapító

A Jobbikkal összefogást szorgalmazó SZDSZ-es alapító, Haraszti Miklós az amerikai The Washington Post hasábjaiban sivalkodott hatalmasat Orbánról és Trumpról.

A Jeruzsálemben született SZDSZ-es Haraszti Miklós - aki májusban az elsők közt vállalta gondolatait, miszerint együtt kell működnie a baloldalnak a Jobbikkal -, most épp a The Washington Posttal osztott meg magvas gondolatait arról, hogy

ő végignézte a populista Orbán felemelkedését, ezért nagyon aggódik az Egyesült Államokért, amióta Trumpot elnökké választották.

A Soros György által létrehozott Közép Európai Egyetemen (CEU) is oktató Haraszti jegyzetében minden erején azon van, hogy összemossa a magyarországi kényszerbetelepítésről szóló népszavazást Donald Trump migrációs politikájával. Csakhogy a liberális "szakember" tényszerű és nyilvánvaló tévedéseket is közöl, többek közt akkor is, amikor azt állítja:

Orbán Viktor a migránsokat Magyarország számára méregnek tekinti.

Természetesen a The Washington Postot sem zavarja, hogy ilyen emeletes hazugságok, mondhatni Fake News-ok jelennek meg hasábjaiban, ugyanis arra sem vették a fáradtságot, hogy leellenőrizzék Haraszti szavait.

Ugyanis rájöttek volna , hogy a magyar kormányfő nem a migránsokat, hanem a brüsszeli migrációs politikát nevezte méregnek.

Az EBESZ volt médiabiztosa, Haraszti szerint Orbán Viktor példáján okulva semmi jó nem várható Donald Trumptól. Óva inti továbbá azokat az "optimista" demokratákat, akik abban reménykednek, hogy a populizmus hosszútávon nem éli túl önmagát, és e köré épített kormányzás önmagát buktatja meg. Szerinte ugyanis ez nem féltétlenül alakul így minden esetben, példaként említve Oroszországot.

Ügyeletes rettegőként pedig hozzáteszi, hogy rossz ómennek tekinti, hogy egyes amerikai elemzők már kezdenek megbarátkozni azzal a gondolattal, hogy Donald Trump egy patrióta jellegű nemzetközi politikát akar kialakítani Kínával és Oroszországgal.

Magvas gondolatait végül azzal zárja, hogy az ilyen illiberális országokat - mint Magyarországot és az eljövendő Egyesült Államokat - csakis a korrupció mértéke tudja két vállra fektetni. Nem meglepő módon, a Soros György-féle egyetemen oktató Haraszti ennek fényében szeretné, ha minél több "tényfeltáró" és "civil" kezdeményezésű médium jelenne meg annak érdekében, hogy az átláthatóság mértékét fokozhassák az említett országokban. Hozzáteszi,

ezeket a médiumokat bármi áron pozícióhoz kell segíteni!

Végezetül reményét fejezi ki, hogy az amerikaiak "okosabbak" lesznek, mint a magyarok, és így gyorsabban tudják majd elűzni a szörnyű nemzeti populizmus jelenségét.