Erről állapodott meg Orbán és Putyin

Minden, amit az orosz elnök csütörtöki látogatásról tudnod kell.

Csütörtök délután közös sajtótájékoztatót tartott Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök. A tájékoztató legelején az orosz politikus megköszönte, hogy a tavalyi moszkvai találkozó után ismét találkozhattak, megtiszteltetésnek nevezte, hogy két év után ismét Budapesten lehet.

A két politikus is megerősítette, hogy a közös találkozó sikeres volt, kiemelkedő tárgyalás volt, hiszen több mindenben is sikerült megegyezni. A tárgyalások középpontjában természetesen a gazdaság állt. Orbán Viktor szerint Magyarország és Oroszország között nyílt és transzparens a kapcsolat, ami annak is az egyértelmű jele, hogy a két vezető évente találkozik. Optimizmusra adhat okot, hogy a két fél eddig mindig, minden megállapodást betartott és teljesítette a feltételeket. Emiatt is valósulhatott meg az, hogy Magyarország főkonzulátust nyithatott Kazanyban.

Fotó: MTI Fotóbank

Nyugalom, lesz gáz

A csütörtöki tárgyalásokon több témában is sikerült kulcsfontosságú egyezségeket kötni. Az egyik legfontosabb ilyen a gázkérdés. 2021-ig Magyarországon biztosítva van a gázellátás, azonban már tervben van, hogy a mostani szerződéseket meghosszabbítsák.

Atom jó hírek

Oroszország és Magyarország között nukleáris együttműködés is történt, így már csak az Európai Unióra kell várni abban, hogy az összes akadály elháruljon a Paksi Atomerőmű építése előtt. A meglévő két blokk mellé újabb kettő épülhet, aminek következtében a hazai erőmű megkétszerezheti a magyar piacra kibocsátott villamosenergia-mennyiséget. Már az idei évben megindulhatnak az előkészítő munkálatok Pakson, jövőre pedig a régóta várt kivitelezés is elkezdődhet. Ez azért is nagy eredmény, mert a megállapodást nehéz nemzetközi környezetben sikerült elérni.

Orbán Viktor szerint míg az nyugati országokban erős oroszellenes hangulat van és divat lett Oroszországgal szembemenni, addig nekünk, egy ilyen méretű projektet végrehajtani egy hatalmas siker.

Fotó: MTI Fotóbank

Az nyugat komoly károkat okozott

Orbán Viktor kiemelte, hogy a két fél igyekezett megvédeni a gazdasági kapcsolatait. Annak ellenére, hogy a két ország komoly gazdasági együttműködéseket tudhat magénak az EU és az Egyesült Államok korábbi vezetése által kierőszakolt szankciók miatt 6,5 milliárd dollár veszteséget szenvedtünk el, ekkora összegtől estünk el. Orbán Viktor miniszterelnök reméli, hogy az unió hamarosan ismét jó viszonyt ápol majd Oroszországgal.

Jó úton vagyunk

Magyarország és Oroszország között nemcsak gazdasági megállapodásokat sikerült kötni, hanem komoly kulturális megállapodás is született. A magyar és az orosz diákok egy közös ösztöndíjnak köszönhetően már csereprogramban is részt vehetnek, valamint itthon megkezdődhet az ortodox templomok felújítása is. Magyarország komoly élelmiszeripari beruházásokat hajt végre a közeljövőben Oroszországban, valamint egy magyar vízipari komplexum is megépül majd. Ebben amúgy a világ élvonalában vagyunk.

Fotó: MTI Fotóbank

Orbán Viktor komoly elégedettségnek adott hangot azzal kapcsolatban, hogy sikerült áttekinteni a nemzetpolitikai kérdéseket és az orosz-magyar kapcsolatok nincsenek veszélyben, meg vannak mentve. A magyar miniszterelnök azzal zárta, hogy a Vlagyimir Putyinnal való egyeztetése eredményes és gyümölcsöző volt.

Putyin is boldog

Az orosz elnök elégedettségének adott hangot azzal kapcsolatban, hogy Magyarország és Oroszország között szoros kapcsolat alakult ki. Ennek köszönhetően újabb gazdasági egyezményeket sikerült kötni. Az Európai Unió miatti szankcióknak köszönhetően a kétoldalú áruforgalom, valamint a beruházások mértéke is a felére csökkent. Ennek ellenére sikerült megállapodni a kölcsönös árucsere fejlesztéséről, ami felpezsdítheti a két ország gazdaságát. Az orosz elnök szerint a Paksi Atomerőmű megépítésével komoly fejlődés indulhat el. A 12 milliárd eurós beruházásnak köszönhetően új, jól fizető munkahelyek jöhetnek létre Magyarországon.

Vlagyimir Putyin szerint Magyarország rendkívül jól teljesít, mint tranzitország. Hazánkat, mint biztos vevő jellemezte, aki mindig kifizeti a megvásárolt gázmennyiséget. Ennek köszönhetően a jövőben a MOL és a leányvállalatai újabb fejlesztéseket hajthatnak végre. Az orosz elnök elégedett volt azzal kapcsolatban, hogy Magyarországon egyre nagyobb mértékben oktatják az orosz nyelvet, a két ország között pedig egyre nagyobb a humanitárius és az oktatási együttműködés.

Az orosz elnök úgy fogalmazott, hogy egyesíteni kell erőinket, hogy sikeresen enyhítsük az Európát sújtó migrációs válságot.