Erőszakba, gyújtogatásba fulladt a Trump-ellenes diáktüntetés

BERKELEY, 8:58

A kaliforniai Berkeley Egyetem kampusza előtt erőszakos összecsapásokba torkollott egy Trump-ellenes tüntetés, miután a Breitbart nevű konzervatív hírportál egyik újságíróját egyetemi előadásra hívták.

A Donald Trump elnökségét is támogató Breitbart újságíróját, Milo Yiannopoulost azért hívták meg az egyetemre előadást tartani, hogy szélesítse az egyetem politikai gondolatvilágát, és kifejtse, miért tartja jó ötletnek Trump szigorú bevándorláspolitikáját.

Csakhogy a liberális diáktüntetők nehezen birkóztak meg az eltérő véleményáramlat megjelenésével.

Ugyanis mielőtt Yiannopoulos megtarthatta volna előadását, az egyetem területén a tüntetők összecsaptak az előadásra érkezőkkel. Sokukat megütötték, paprika spray-vel lefújták. A kampusz egyik főterén pedig kukákat borogattak, majd felgyújtották őket. Helyszíni jelentések szerint a rendbontás azért válhatott ilyen mértékűvé, mert mind a rendezvény, mind a helyszín is rendőrileg alulbiztosított volt.

WOAH. Protestors blocked car in Berkeley. Driver ran them over. Sped off. #Milo pic.twitter.com/GeVVphFxjd