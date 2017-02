Elindult a szánalomharc: az LMP népszavazást kezdeményez

Az LMP és a Momentum között megkezdődött az élet-halál harc. A Momentum még csak fontolgatta a paksi bővítés elleni népszavazási kezdeményezés elindítását, de az LMP gyorsabb volt. Csak az a baj, hogy ezzel egy stratégiailag fontos nemzeti ügyet akar politikai haszonszerzésre felhasználni egy ellenzéki mikropárt.

Az LMP népszavazást kezdeményez a paksi bővítésről, az erről szóló kérdést hamarosan benyújtják a Nemzeti Választási Bizottsághoz – jelentette be a párt társelnöke. Szél Bernadett azt mondta: az olimpiai aláírásgyűjtéseknél bebizonyosodott, az emberek nem hagyják, hogy bizonyos kérdésekben a kormány a fejük felett és a hátuk mögött döntsön. Azért nyújtják be a kérdést, mert szerintük a paksi atomerőmű bővítése még az olimpiarendezésnél is kockázatosabb vállalkozás.

Az LMP által népszavazásra bocsátani tervezett kérdés úgy szól:

Egyetért-e Ön azzal, hogy a jelenleg üzemelő atomerőművi blokkok kapacitásánál nagyobb összesített áramtermelő kapacitással Magyarországon atomerőművek ne legyenek üzembe helyezhetőek?"

Szél Bernadett úgy fogalmazott: alapvető lenne, hogy a kormány maga kérjen népszavazást, de az LMP nem bízik abban, hogy a kabinet "eljutott egy ilyen szintre". Hozzátette: minden békés eszközt megragadnak, hogy megakadályozzák a beruházást.

Ungár Péter elnökségi tag azt mondta, az olimpiai aláírásgyűjtés során a kabinet bebizonyította, hogy az emberekkel szemben szeretnének kormányozni. Az LMP viszont nem fogja hagyni, hogy megvalósuljon egy olyan beruházás, amit a magyar emberek többsége nem támogat – jelentette ki. Az időzítést azzal magyarázta, hogy ezentúl nem várhatnak az EU beavatkozására, mert az Európai Bizottság a jövő héten várhatóan az utolsó, a paksi bővítéshez kapcsolódó kötelezettségszegési eljárást is meg fogja szüntetni Magyarország ellen.

Az LMP szerint Paks 2 nemzetbiztonsági kockázatot jelent és rombolja a természetet, és a bővítés az egyik legnépszerűtlenebb projekt Magyarországon.Látva a kormány népszavazáshoz való viszonyát, az LMP mindent elkövet, hogy ne tudjanak belekötni a kérdésükbe – hangsúlyozta Szél Bernadett arra a felvetésre, hogy Jávor Benedek, a Párbeszéd EP-képviselője korábban megpróbálkozott egy népszavazási kérdéssel, de az nem sikerült, mert a határozat szerint a referendum nemzetközi szerződést írna felül.

A társelnök szerint a mostani kérdés csak az első lépés, ha elutasítják, akkor addig folytatják a munkájukat, amíg olyan kérdést nem találnak, amit átengednek a döntéshozók. Ungár Péter ehhez azt tette hozzá, hogy a nemzetközi szerződésből származó kötelezettségről nem lehet referendumot tartani, de ez nem jelenti azt, hogy magáról a szerződésről ne lehetne kiírni népszavazást.

Mindenkire számítanak, aki egyetért kezdeményezésükkel – válaszolta Szél Bernadett arra a megjegyzésre, hogy a Momentum Mozgalom nem zárta ki, hogy aláírásgyűjtést kezdeményezhet a témában. Szél Bernadett közlése szerint ők egy-egy ügy mentén bármely párttal hajlandóak együttműködni. Úgy látja azonban: sokan azért szavaznak rájuk, mert nem közösködnek a "régmúlt politikai elittel". Ezért döntött úgy az LMP, hogy a következő választáson önállóan indul, mind a 106 körzetben lesz jelöltje.

Az atomenergia mellett tették le a voksukat a 2016. november 27-ei népszavazáson.A svájciak ezzel a Zöld Párt azon kezdeményezését utasították el, hogy az ország öt atomerőművéből hármat már 2017-ben, kettőt pedig tizenhárom éven belül zárjanak be. Az elutasítók aránya 54,2 százalék volt. Az alpesi ország áramellátásának mintegy harmadáért felel a Svájc északi és nyugati részein található öt atomerőmű. A Zöld Párt népszavazási kezdeményezését klímavédelmi csoportok mellett több baloldali párt és szakszervezet is támogatta. A kormány és a legfontosabb iparágak vezetői azonban hangsúlyozták, hogy az erőművek korai bezárása áramhiányhoz és magas energiaárakhoz vezethet, az azonnali pótlásukat biztosító fosszilis tüzelőanyagok pedig szennyezik a környezetet, ráadásul a szomszédos Németországból és Franciaországból kellene importálni az energiát. A svájciak többsége alapvetően nem akarta Svájc versenyképességét kockáztatni az atomenergia elutasítása által.