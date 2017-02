Egy német fegyvergyártó nem szállít az USA-nak, mert termékei eltalálhatnak valakit

Borítékolható, hogy Trump nagy-britanniai látogatása során nagyszabású tüntetésekre fog sor kerülni. A brit kormány azt javasolta a Fehér Háznak, hogy ne Londonban találkozzon egymással az amerikai elnök és Theresa May brit miniszterelnök, ugyanis a tüntetések megbéníthatják a várost. A libsik szerint bárhova is megy Trump, ők is ott lesznek.