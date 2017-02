Egy könyv, ami a legnagyobb hatást gyakorolta Donald Trumpra

Van egy könyv, ami nem csupán a kínai gondolkodás és műveltség egyik alapköve, hanem a világ hadtudományának egyik klasszikus műve is. Ezt a könyvet nemcsak hadvezérek, hanem politikusok és gazdasági szakemberek is lelkesen forgatták az idők során. Akárcsak Donald Trump.

Szun-ce A háború művészete című munkáját egyetlen távol-keleti tiszt, parancsnok és uralkodó sem nélkülözhette az évszázadok alatt. A beszámolók szerint Szun-ce könyve többek között ott lapult a kommunista diktátor, Mao Ce-tung zsebében, de Napóleon és Adolf Hitler könyvespolcáról sem hiányozhatott. Ez a könyv pedig az amerikai elnökre, Donald Trumpra is nagy hatást gyakorolt.

Mindez nem is lehet véletlen, hiszen az ókori kínai hadvezér művének számos gondolatát átültették a kereskedelem és a gazdaság világába, így A háború művészete a menedzserképzők tananyagában is felbukkan, legyen szó Kínáról vagy éppen az Egyesült Államokról.

Donald Trump

Donald Trump 2009-ben megjelent Think Like a Champion (magyarul is olvasható: Gondolkodj győztesként) című könyvében saját tapasztalatait és vezérelveit osztotta meg az olvasókkal, mely a gyakran felbukkanó közhelyek ellenére is érdekes bepillantást ad a világ legerősebb hatalmának vezetőjévé választott Trump gondolatvilágába. Az akkor még sikeres és dúsgazdag üzletemberként ismert Trump a következőképpen hívta fel a figyelmet Szun-ce munkájára:

Van egy könyv, amit mindenképpen javasolnék az olvasónak, hiszen egyformán hasznos az üzleti és vállalatigazgatási stratégiák kidolgozása során. Szun-ce művéről, A háború művészetéről van szó. […] Talán furcsa lehet, hogy ezt a könyvet ajánlom üzletembereknek, de nekem elhihetik, hogy nagyon is jó okom van rá.”

Az amerikai elnökre valóban nagy hatást gyakorolhatott az egykori kínai hadvezér írása, hiszen az egyik legsikeresebb könyvének (The Art of Deal) a címében is feltűnik a „művészet” szó, mely Szun-ce munkásságára utal. Mindez azt is jelképezi, hogy a kívánt cél és végeredmény mögött milyen művészi szintre emelt stratégiák, fáradalmas háttérmunkák húzódnak meg, melyet a külső szemlélő nem láthat.

De mi a jelentősége a Szun-ce által leírtaknak?

Szun-ce személyéről meglehetősen keveset tudni, feltehetőleg az időszámításunk előtti ötödik században tevékenykedhetett, mely a hét kínai dinasztia szembenállásának időszakaként emlegetnek. Szun-ce hadvezetésével Ho-lü király több államot is sikeresen meghódított, halálát követően pedig a hadtudomány legnagyobb hatású szerzőjévé vált.

A háború művészete

A háború művészete nem kevesebbet, mint a biztos a győzelmet ígéri, amennyiben annak tanácsait megfogadják. Szun-ce szavai szerint a háború az ország legfontosabb ügye, melyet öt tényező befolyásol. Ezek egyike az Út, mellyel az uralkodó képes elérni, hogy a népe teljes mértékben egyetértsen vele, így akár a halálba is kövesse. A háború pedig nem más, mint a „csalás Útja”, melyben fortélyokra és az ellenfél megtévesztésre van szükség, így a legnagyobb hadvezér valójában az, aki harc nélkül hódítja meg az ellenséget – ez a mű alaptézise is egyben.

Ha háborút vívsz, és színlelsz, alakoskodsz: a sikert learathatod” – Szun-ce

A kínai stratéga nemcsak egyfajta útmutatást adott a háború megvívásához, hanem alapvető vezetői tulajdonságokat és módszereket is megfogalmazott, amelyek nélkülözhetetlenek a sikerhez. Szun-ce tanácsai a hadviselés mellett az élet más területein is alkalmazhatók, legyen szó például a gazdaságról vagy éppen a politikáról. A háború művészete ugyanis arra sarkall, hogy megfontoltan és egyben rafináltan gondolkozz, hogy mindig két lépéssel az ellenfeleid előtt legyél.

És végül álljon itt egy felettébb aktuális és áthallásos párhuzam, egyenesen Szun-cétől: