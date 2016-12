Egy kis Fake News-t nyomott a Washington Post

WASHINGTON, 10:58

Most, hogy a demokraták elkötelezték magukat amellett, hogy felszámolják az álhíreket előállító sajtóorgánumokat, máris elkezdhetik a tisztogatást a saját házuk táján.

A november 8-i amerikai elnökválasztás eredményéből levont tanulságok között igencsak előkelő helyet foglal el - a demokrata szavazók és politikusok egyik legádázabb ellensége -, az álhíreket generáló hírportálok jelensége, amelyek

összezavarják és elrettentik a naiv, a tudatos médiafogyasztást hírből sem ismerő amerikai választópolgárokat.

Természetesen a demokrata pártiak kívülről tudják a szerintük Fake News-t, azaz álhíreket gyártó republikánus hírportálok neveit, azonban a saját házuk táján - a hírek szerint -, még nem igen kezdték el a tisztogatást.

Például ott van az a fránya The Washington Post és természetesen a Huffington Post is, amelyek a bevándorláshullám kapcsán akkora Fake News gyártásba kezdtek, hogy a Pravda hozzájuk képest kutyafüle. Érdemes megjegyezni, hogy az amerikai mintát tökéletesen magukévá tették a brit lapok is, történetesen a liberálisok által mértékadónak tekintett The Guardian is, és az Independent is.

Ezek az internetes újságok ugyanis azt állították, hogy az Európába özönlő milliónyi - sok esetben írni-olvasni nem tudó - migráns nemcsak, hogy semleges, hanem kifejezetten pozitív hatással lesz a kontinentális és globális gazdaságra.

Kit érdekelnek az afféle pitiáner költségek, mint az ingyenes lakhatás, az egészségügyi ellátás, az adminisztrációs költségek, a különböző munkanélküli és felzárkóztatásra szánt segélyek fedezése?

The Washington Post

Nyilvánvalóan az imént említett médiumokat egyáltalán nem. A Washington Post szerint a bevándorlók egy "igazi aranybányának" számítanak, akik a "holnap Volkswagenjeit és Mercedeseit fogják összerakni". A Huffington Post szerint pedig az USA-ba igyekvő migránsok a "vásárlóerejüknél fogva pörgetik fel a gazdaságot".

Huffington Post

Az európai liberális médiumok azért ennél kissé óvatosabbak, ám ennek ellenére is remekül követik az elvárt kommunikációs mintát. A The Guardian az IMF-re hivatkozva legitimálja azt az állítását, hogy "gazdaságilag akár már rövid távon is kifizetődő lehet az unió számára" az, ha továbbra is a nyitott kapuk direktívája mellett áll ki. A teljesen félrevezető cím ellenére a cikk legalján mégiscsak elejtenek azért egy utalást arra, hogy nem lesz könnyű munkába állítani a tanulatlan migránsokat, de természetesen erről a célról nem mondanak le.

Guardian

A brit Independent pedig az EU-ra hivatkozva írja szalagcímében azt, hogy a menekültek olyan pozitív hatást fognak az unió gazdaságára gyakorolni, amilyet szinte el sem tudunk képzelni. Természetesen a politikailag motivált címadás alatt gyorsan ki is fejtik a véleményüket, miszerint ebből a hatalmas fejlődésből Nagy-Britannia egy jottányit sem fog látni, hiszen sokkal szigorúbb bevándorláspolitikát folytat, mint Németország.

Independent

De akkor ezzel szemben mi a valóság?

Az elképesztő Fake News propaganda ellenére, jelenleg is úgy tűnik, hogy semmilyen reális esély nincs arra, hogy például Németországban, a két éve beáramlott migránsok 2017-ben elérjék az öt százalékos foglalkoztatottsági rátát.

Ugyanis az eddigi tendenciák alapján mintegy 1.2 millió illegális bevándorló érkezett a németekhez, melyből mindössze 34 ezer állt munkába.

A német munkaügyi hivatal statisztikái szerint ez egy 3 százalékos foglalkoztatottsági rátát jelent, amely ahhoz képest, hogy a nyugati lapok a gazdaság felpörgését vizionálták, igencsak csekély eredmény, ha egyáltalán lehet ezt annak nevezni.

Ráadásul az adatok alapján kiderül az is, hogy ez a gigantikus három százaléknyi migráns, aki munkát talált magának Németországban, csupán rövid távú munkaszerződéssel rendelkezik. Magyarán szó nincs hosszú távú elhelyezkedésről, amely valóban duzzasztaná a migránsok vásárlóerejét, ezáltal pedig áttételesen a német gazdaságot.