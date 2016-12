Egy év alatt 18 tüdőátültetést hajtottak végre

Egy éve végeznek el Magyarországon ilyesfajta transzplantációt.

Míg korábban a betegeknek Bécsbe kellett utaznia a tüdőátültetés miatt, mára már eljutottunk oda, hogy ezt itthon is el tudják végezni. Éppen egy éve végezték el az első műtétet, eddig összesen 18 páciens életét mentették meg.

A kormány első lépésként 900 millió forint támogatást biztosított minderre. Az egyéves évfordulón azonban további fejlesztésekről is döntöttek. Rogán Antal elmondta, hogy a kormány azt szeretné, hogy a sikerből ne csak a magyar, hanem a Kárpát-medencében élő betegek is részesülhessenek. Pénzt biztosítanak ahhoz is, hogy Budapest regionális központtá váljon, hiszen a feltételek adottak.

Fotó: MTVA - Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

Közel félmilliárd forint jut arra, hogy a szerv szállításához szükséges légi és/vagy szárazföldi kapacitást biztosítsák – írja a Ripost.

Ma már egy nap alatt két átültetést is el tudtunk végezni"

– mondta dr. Rényi-Vámos Ferenc osztályvezető főorvos.

A rezidenseknek is világszínvonalú képzést tudunk adni. Az elmúlt egy évben eljutottunk oda, hogy a világ számontart bennünket, és szakmailag egyértelműen az élenjáró országok közé kerültünk. A fejlesztéseknek köszönhetően ma már olyan körülmények vannak Budapesten, mint Bécsben"

– fogalmazott dr. Elek Jenő, az Országos Onkológiai Intézet Aneszteziológiai és Központi Intenzív Terápiás Osztályának vezetője.

Kéki Zoltán, az egyik korábbi beteg elmondta, hogy a hazai műtéteknek köszönhetően már nincs oxigénpalackhoz kötve, mint korábban.

Rényi-Vámos Ferenc és csapata hajtotta végre az első tüdőátültetést Magyarországon.

Az Országos Onkológiai Intézet orvosával januárban a sikerről, az irigységről, a családról és természetesen a magyar egészségügyről beszélgettünk.