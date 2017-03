Durva: bizonyos svéd no-go zónákba már a rohammentők sem mennek ki

STOCKHOLM, 11:28

A svéd rohammentők szakszervezeti vezetője beszélt azokról az áldatlan állapotokról, amelyekkel kollégái szembesülnek egy-két migránsok által lakott no-go zónában. A helyzet annyira elkeserítő, hogy már a katonai felszerelés használatát is kérvényezték.

A vezető, Gordon Grattidge a Jó Társadalom (Det Goda Samhället) nevezetű szervezetnek adott interjújában beszélt arról, hogy a mentősök rendszerint visszavonulásra kényszerülnek a no-go zónákból az ott tapasztalható erőszakosság miatt.

Elmondása szerint kollégái rendszeresen rendőri segítséggel tudnak csak kimenni egy-egy helyszínre, de még így is sokszor kényszerülnek golyóálló mellényt, valamint sisakot viselni.

Arra a kérdésre, miszerint nem túlzás-e no-go zónáknak nevezni a veszélyes területeket, így válaszolt:

Tudom, hogy ez ellentmondásos, de nekünk ez nem számít, ha egyszer valós a veszély. Szükségünk van a rendőrségi védelemre, amikor ilyen helyekre megyünk.”

A szakszervezet szerint kijelenthető a no-go zónák létezése, melyek jól elszeparálódott, migránsok által lakott területek. Kiemelkedő svéd politikusok szerint az utóbbi napokban a bűnözés mértéke csökkent, a migránsok integrációja sikeres. A mentőszolgálat képviselője szerint azoknak, akik nap mint nap átélik a valóságot, más a tapasztalatuk erről.

Számos helyről kapunk ugyanilyen visszajelzéseket. Egyértelműen tapasztalható a bűnözés növekedése.”

Grattidge arról is beszélt, hogyan is néz ki egy útjuk Rinkebybe, ahol az utóbbi időben zavargások törtek ki. Nyilatkozatában elmondta, az is elképzelhető, hogy nem engedik be őket a területre, vagy nem tudnak kijutni.

A mentőautót működésképtelenné tehetik. Bármikor ránk támadhatnak. Lehet, hogy csak köveket dobálnak ránk, de előfordult az is, hogy kézigránátot dobtak a rendőrökre.”

Hozzátette, hogy a támadások számában tapasztalható növekedés negatív hatással van a mentőkre. Sokan sokkot kapnak egy-egy támadás után, megnőtt a betegszabadságra távozó mentősök száma, egyre többen pedig egyszerűen felmondanak.

Grattidge álláspontja szerint a kormány teljes mértékben kudarcot vallott a vészhelyzet kezelését illetően, és egyértelmű a felelőssége a svéd társadalom szétrombolásában.