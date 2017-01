Die Welt: homoszexuálisabbnak kell lennünk!

BERLIN, 10:28

A német napilap főmunkatársa, Ulf Poschardt véleménye szerint mindenképpen tiltakozni kell Donald Trump elnöksége ellen, és ezt csak úgy lehet elérni, ha mindenki a multikulturálisabb, homoszexuálisabb, szabadabb és nyitottabb életet választja.

"Besser, freier, schwuler, multikultureller" azaz jobbá, szabadabbá, homoszexuálisabbá és multikulturálisabbá – ilyen és ezekhez hasonló szavakat jegyzett a Die Welt főmunkatársa, aki szerint ilyenné kellene válni annak érdekében, hogy érdemben tiltakozásunkat fejezhessük ki Donald Trump amerikai megválasztott elnök ellen.

A jegyzett cikkhez képest itt még megtalálható a "schwuler" kifejezés / Forrás: Facebook

Azonban a "schwuler", azaz a "homoszexuálisabbá válás" oly mértékben kiakasztotta az online is megjelenő napilap olvasóit, hogy ki kellett cserélni "kreatívabbá válásra". Csakhogy a Facebookra kitett cikk borítóképén nem sikerült ezt korrigálni, így az eredeti szöveg virít most is. Poschardt szerint azért kell minden német embernek zsigerből tiltakoznia Donald Trump elnöksége ellen, mert az veszélyezteti a német globalizációt és gazdaságot.