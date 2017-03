Átlagos hétköznapok Svédországban: migránsok géppisztollyal lövöldöztek

STOCKHOLM, 07:28

Hajnalra virradóan Stockholmban 15 fiatalkorú migránst elzavart az egyik étterem tulajdonos, a fiatalok jogorvoslás gyanánt nem a helyi Amnestyt keresték fel, hanem géppisztollyal vettek revansot az éttermen. #mindenapijaink a #fejlettnyugaton

Stockholm külvárosában, Fittja körzetében már a rendőrök is páncélozott kisegítő járművekkel közlekednek. Az ok prózai: 2015 óta 300 százalékkal megnőtt a migránsok száma. A hajnali incidens is két rivális migránscsoport között robbant ki. Ugyanis két afgán férfi elzavart egy vendéglőtől 15 fiatalkorú szír fiút, akik hazamentek és AK47-es géppisztollyal tértek vissza a helyszínre.

A környék lakói közben kihívták a rendőrséget, akik lezárták a metróállomást, elkobozták a fegyvereket és elengedték a bűnözőket, arra hivatkozva, hogy túlterheltség miatt nem tudnák felvenni a vallomásaikat.

(Itt izgi felvételeket lehet találni az esetről. A borítóképen csillogó szemű svéd lányok láthatóak, amint épp békés agysebész migránsokra várnak valahol Svédországban. )