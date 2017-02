Angliában a kismamákat nem szabad anyának nevezni

A Szovjetunió a hidegháború évtizedeiben mindent alárendelt a katonai célú fejlesztéseknek. A politikai vezetés sokszor megvalósíthatatlan fejlesztésekhez is biztosított forrásokat. Az ilyen, leginkább zsákutcának minősülő fejlesztések közé tartozott a telepatikus agykontroll, a föld alatt is haladni képes több éltű tank-földalattjáró, a repülő tank és az atommeghajtású stratégiai bombázó ötlete is.