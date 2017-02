A New York Times riportere lekurvázta Melania Trumpot

NEW YORK, 13:58

A New York Times riportere, Jacob Bernstein Melania Trumpot "lotyónak" nevezte egy rendezvényen.

Jacob Bernstein – a Watergate ügy riporterének Carl Bernsteinnek és Nora Ephron néhai író-rendezőnek a fia – egy Emily Ratajkowski színésznővel folytatott beszélgetés során lekurvázta a first ladyt.

– nyilatkozta az újságíró.

2. Speaking at a party in what I thought was a personal conversation, I nevertheless made a stupid remark about the first lady.