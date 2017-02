A migránsok csalódtak Dániában

KOPPENHÁGA, 16:58

Tavaly rekordszámú migráns hagyta el önként Dániát.

Tavaly 532 migráns távozott Dániából önként a Migrációs Szervezet (IOM) szerint. Ebben nincsenek benne azok a migránsok, akiknek visszautasították a menekültkérelmét. Ez a szám egyébként rekordnak számít, ennyi migráns még soha nem tért haza önként. Négyből három migráns még azelőtt döntött a távozás mellett, mielőtt elbírálták volna a menekültkérelmét. A többségük iraki, iráni és afganisztáni állampolgár volt.

A migránstáborban várakozók elsősorban azért térnek haza, mert csalódnak. Dániában más életre számítottak. Másik részük pedig az otthon maradt családtagok miatt dönt a hazautazás mellett – írja a The Local.

Fotó: AFP

Dániában a migránsválság óta szigorúbb családegyesítési szabályokat vezettek be. A menedékkérők a korábbi egy év helyett csak három év után nyújthatnak be kérvényt arra vonatkozóan, hogy a családtagjaikat is beengedjék az országba.

A migránsoknak egyébként 131 242 koronát, körülbelül 5 és fél millió forintot ajánlanak fel azért, hogy visszatérjenek hazájukba. A Dán Menekültügyi Hivatal adatai szerint 2015-ben még csak 151 migráns tért haza pénzért cserébe. A 151 menekültből egyébként 53 ember Bosznia-Hercegovinából származott.