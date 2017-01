A kölni rendőrség tagadja a faji megkülönböztetés vádját

Orbán Viktor részt vesz Európa legfontosabb biztonságpolitikai konferenciáján

Orbán Viktort is meghívták a februári müncheni biztonságpolitikai konferenciára, amelyet a Pennsylvaniai Egyetem "Global Go To Think Tank Indexe" alapján már három éve a világ legjobb "think tank konferenciájaként" tartanak számon, azaz olyan rendezvényként, ahol szakértők és kutatók együtt vitatják meg az aktuális biztonságpolitikai kérdéseket és trendeket a világ vezető politikusaival. Putyin nem vesz részt a találkozón.