A foglalkoztatásnak hála, csökkent a költségvetési hiány

Elsősorban a foglalkoztatáshoz köthető bevételek növekedésének köszönhető, hogy a tavalyi költségvetési hiány lényegesen alacsonyabb volt az egy évvel korábbinál - mondta Adorján Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium költségvetésért felelős helyettes államtitkára hétfőn az M1 aktuális csatornán.

A költségvetés bevételi oldala a kormány terveinél is jobban alakult, elsősorban a foglalkozáshoz köthető bevételek emelkedtek jelentősen.

2015-höz képest 490 milliárd forint volt a többletbevétel tavaly, ebből 300 milliárd a foglalkoztatottság és a bérkiáramlás növekedésének köszönhető. Személyi jövedelemadóból az adókulcs 1 százalékpontos csökkentése ellenére is több folyt be, mint 2015-ben és jelentősen nőtt a szociális hozzájárulási adóból származó bevétel is – közölte.

Hozzátette, kiadási oldalon a jól megtervezett és feszesen végrehajtott költségvetés is szerepet játszott a hiány mérséklésében.

Adorján Richárd az államadósságról szólva elmondta, hogy pontos számokat egyelőre nem tudni, de az elmúlt év végén 74 százalék körül alakult a GDP-arányos államadósság, azaz csökkent a 2015 év végi 74,7 százalékról. Az idei költségvetéssel kapcsolatban a helyettes államtitkár kijelentette, hogy egyértelműen teljesíthető a 2,4 százalékos hiánycél.

A Nemzetgazdasági Minisztérium hétfőn közölt adatai szerint az államháztartás központi alrendszerének hiánya tavaly 848,3 milliárd forint volt, ami 388,9 milliárd forintos csökkenés az egy évvel korábbihoz képest.