A feminizmus elleni támadás! - Egy anya a gyerekeivel akar foglalkozni!

A balliberálisok elvei szerint minden embert saját tettei alapján kell megítélni, nem előítéletek, bőrszín vagy a szülei tettei alapján. Kivéve persze akkor, ha valaki az ellenfelük, arra a tolerancia szabályai nem érvényesek, sőt, ha nincs ok a gyűlöletére, akkor ki kell valamit találni.

Férfiként nem biztos, hogy én vagyok a leghitelesebb személy, aki a női egyenjogúságról ír, vagy a feminizmust ítéli el, de ekkora ökörség láttán kénytelen vagyok megtenni. Ivanka, Trump lánya komoly fejtörést okozott a Trump-kritikusoknak. Visszafogott, csinos, három gyereket nevel, sikeres üzletet visz és erőteljes képviselője annak, hogy a nők találják meg a számukra legjobb életet. Liberális személyiség, elkötelezett a környezetvédelem iránt és apját is erről győzködte. Igazi feminista balliberális idol lehetne, ha az apja nem lenne ennek az ellenkezője. A balliberálisok elvei szerint ugyanis minden embert saját tettei alapján kell megítélni, nem előítéletek, nem származás, bőrszín vagy a szülei tettei alapján. Ez igaz mindenkire, kivéve a balliberális elvek ellenfeleire, azok rokonaira, kutyáikra barátaikra és azok kutyáira és azok kutya barátaira. Vagyis, ha Trumpot utáljuk, akkor jogosan utáljuk a lányát, még akkor is, ha látszólag liberális feminista idol lenne. Ez a feladat azonban nem tűnt egyszerűnek. Ivanka Trump meglehetősen hitelesen építette fel saját imázsát, a munkát és a családot egyesíteni képes modern nő képét. Női fórumot visz és ezzel összefüggésben írt egy könyvet: A nő, aki dolgozik címmel. A könyv lényegét bevezetése foglalja össze legjobban. Kb. így: nagyszüleink azért küzdöttek, hogy joguk legyen dolgozni, a szüleink, hogy választhassunk a hivatal és az otthonlét között. A munkát ők elvégezték, ennek a generációnak azt kell kitalálnia, hogyan használja fel ezeket a lehetőségeket, hogy felépítse saját egyéni céljait és életét.

Még az igazán keményszívű feministáknak sem könnyű ebbe belekötni. Nem is sikerült egészen mostanáig. A Trump-lány ugyanis elkövetett egy óriási hibát azon túl is, hogy Trump lányaként született. Azt találta mondani, mivel Washingtonba költözik, abbahagyja egy időre a munkát és a három gyerekére koncentrál, akik új iskolába, új környezetbe kerülnek, és véleménye szerint szükségük lesz anyjuk segítségére a gondtalan átálláshoz.

Tudom elsőre inkább szívszorítónak tűnik. Egy sikeres anya a gyerekeivel akar foglalkozni, akinek valljuk be, valóban nehéz lesz az átállás a Trump körüli hisztéria miatt. (Lásd az Ivankát és férjét ért agressziót a repülőn, amikor egy utas elkezdett velük üvöltözni csak azért, mert Trump rokonai.) Bármikor a gyerekeket is érheti majd inzultus balliberális toleránsoktól az új környezetben. Az érző anyai szív álságos fedősztoriján azonban átláttak a feministák és kihámozták a lényeget. Ivanka antifeminista csapdába akarja csalni a nőket azzal a hülye szöveggel, hogy a gyerekeivel foglalkozik. Jill Filipovic nevű, nyilván teljesen eszement személy (aki épp most írt egy könyvet a nők boldogságkeresése címmel), Ivanka Trump veszélyes hamis feminizmusát vélte felfedezni a bejelentésben. Nehéz megérteni érvelését, de valami olyasmit akar mondani, hogy Ivanka csak azért álcázta magát eddig feministának, hogy most végre vissza tudja vinni a nőket a hagyományos szerepbe. Nem szabad belesétálni a csapdába, csak a gazdag nők tehetik meg, hogy otthon maradjanak a gyerekkel, a többi nőnek a válás jut, a szenvedés a munkával és a gyerekneveléssel egyszerre.

A valódi Ivanka-gyűlölet okát azonban nem írja le a szerző. Nem mondja ki, hogy a nők nem szabadságot kaptak, hogy válasszanak a munka, hivatal és család között, hanem rabságot, hogy ezentúl együtt kelljen szenvedniük mindkét pozícióban. Akkor is, ha ebbe épp belerokkannak a gyerekeik. A feminizmusért semmi nem elég nagy ár. Aki hagyományos szerepet választ az élete egy részében, az a feminizmus árulója, mert a nőknek nem joguk úgy élni, ahogy a férfiak, hanem kötelességük. Könyvének is nyilván ez lehet a lényege. Hogyan kell a nőknek a boldogságot keresni? Úgy, hogy férfiak lesznek, egy kicsit keményebb kiadásban.

Egy férfigyűlölő ezzel a szemlélettel megint a férfiakat hozta jobb helyzetbe. Ha mi döntünk úgy, hogy ki akarunk venni egy kis időt a munkából, hogy többet foglalkozzunk a gyerekeinkkel, akkor „cukik” vagyunk és modernek, de hogy egy nő teszi ugyanezt, akkor áruló és régimódi.

Ennyire aberrált a feminista világszemlélet. Nem véletlenül használják rájuk gyakran a femináci kifejezést. Eddig nem volt szimpi Ivanka, most egy kicsit az lett.